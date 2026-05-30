相川七瀬（51）がデビュー当時、唯一仕事の悩みを相談できたというロックバンドSOPHIAのボーカリスト、松岡充（54）との「BIG BANG対談」。テーマはChatGPTに聞いた2人の共通点です。

ーー間違った情報が交じっている可能性があるので、そのときは「そこは違う！」と異議を申し立ててください。まずひとつめ、お2人とも大阪府出身です。

相川 私は上新庄というところだけど、松岡くんは？

松岡 けっこう各地を転々としているんだけどね。でも今、門真（かどま）市の “「街」大使” をやっているんで、やっぱり門真かな（笑）。

ーー2つめは、1995年デビューの同期です。

相川 当時はバンドブームで、仲のよかったLUNA SEA兄さんたちも、松岡くんのSOPHIAも、シャ乱Qも、みんなバンドだった。PUFFYだって2人だし、メンバーとの関係性のなかで音楽が出来上がっていくというのが、当時すごくうらやましかったんだよね。一人ぼっちは寂しいなぁって思っていました。

松岡 そうなん？ でもさ、七瀬ちゃんのほかにもソロっていなかったっけ？

相川 西川（貴教）くんくらいかな。そのほかに、大阪時代から知っていて、ちょこちょこ遊んでいたaikoがいて。あゆちゃん（浜崎あゆみ）とかは、交流がなかったからさ。

ーーでは、3つめです。ボーカリストであり、作詞も担当している2人です。

相川 松岡くんの場合、曲も作っているけど、昔と今、作り方とか変わった？

松岡 基本は一緒やね。飛び立つのは早いけど、滑走路が長い（笑）。

相川 そういえば、松岡くんって、詞と曲を同時に作るタイプだったよね。

松岡 作業的には曲が先なんやけど、そのメロディに言葉を乗っけるんじゃなくて、言葉がメロディを持ってる、という感覚かな。

ーーえっ!? それってどういうことですか？

松岡 たとえば、ラララ〜と口ずさむと、そのラララの中には感情があるじゃないですか。だから、後はそれを言葉に置き換えていくだけでいい。もっと言えば、そのメロディの中に、アレンジもビートも入っている感じかな。

相川 理屈としてはわかるけど、実際にできるかどうかはまた別の問題で。それができる松岡くんはすごいよ、本当にすごいと思う。

ーー次、4つめです。2人とも多趣味とありますが……。

松岡 それは違うね。七瀬ちゃんはそうやけど、俺は多趣味じゃないから。

相川 えー嘘やん!? 本も読むし、映画もいっぱい観ているし、一時期バイクにハマってたこともあったし、カメラにも凝っていたでしょ。私にカメラはおもしろいからやったほうがいいって言ったの覚えてる？

松岡 そんなこと言った!?

相川 言ったよー！ 私はそれに巻き込まれて、松岡くんと同じ一眼レフカメラとポラロイドを買いましたからね。

松岡 ポラロイドって、手帳サイズの、めっちゃかわいいSX−70や。でもさ、よく覚えてんなぁ、そんなことまで。

相川 2つとも今も家にあるし、そのほかにもライカが2台、それと……。

松岡 はははは。一度興味を持ったら、しつこく持ち続けてさらに掘り下げていくあたりは、さすが相川七瀬やね。

相川 お互い様やで（笑）。

松岡 いや、マジで。知り合った当時から、七瀬ちゃんは好奇心の塊だったから。好奇心が服を着て、好奇心がスポーツカーに乗ってぶっ飛ばしているみたいな（笑）。

相川 確かに、スポーツカーには乗ってたね（笑）。

松岡 そう。國學院大學の神道文化学部に入学した？ えっ、で次は大学院？ 七瀬ちゃん、最終的にどこまで行くんや？ というのは思ってた。ひょっとしたら、文化庁長官になるんやないかなとかね（笑）。

相川 ないないない、ない。私が文化庁長官やったら、松岡くんは門真市長だ。

松岡 それは無理や（笑）。

相川 私は大学院で、どうしたら少子高齢化の時代に伝統的なお祭りを残していけるかというのを研究課題にしていたんだ。実際、現場にいるのでやってみたいことが溢れてて楽しい。逆に、松岡くんがやってみたいと思っていることを教えてよ。

松岡 今さ、40年とか50年前に、親父の世代の人たちがローンで買ったんだろうなと思われる、日本人が匠の技で作った柿の木のゴルフクラブに興味があって。パーシモンっていう。

相川 ゴルフクラブ？

松岡 そう。持っている本数でいったら、たぶん俺が日本一やと思う。

相川 え!? 日本一って、いったい何本持ってるの？

松岡 1万2000本はあると思う。

相川 マジで？

松岡 今は廃棄物みたいに扱われているんやけど、それを持って最新クラブを持った人たちとコースをまわって、戦って勝ちたい！ 50歳を超えてもまだまだやれんぞ、みたいな感覚と似てるかな。しかもこっちが頑張れば、最新式のクラブにも勝てちゃうんだよね。

相川 すごいね。すごいとは思うけど、1万2000本は使いきれないでしょう。

松岡 だよね。どうすればいいと思う？

相川 ゴルフクラブの博物館でも造ったらどうだろうか？ 門真市長じゃなくて、博物館の館長でいいじゃん（笑）。

松岡 そうか。そういう手もあるのか。う〜ん、考えてみるわ。

ーーChatGPTが教えてくれたお2人の共通点はあと2つあって、ひとつは「アルバイト歴が多い」です。

松岡 俺は高校生のときには、もうほぼ一人暮らしをしてたから、土木作業員やレンタルビデオ店、魚市場、バーテンダー、コンビニ、ビーチボーイ、国勢調査員……と、いろんなバイトを経験してきたけど、七瀬ちゃんはアルバイト経験はないでしょう？

相川 何言ってんの。ちゃんとしたことあるで！

松岡 嘘やん。七瀬ちゃんって、15、16歳くらいのときにアイドルとしてデビューしたんじゃなかったっけ？ 相川七瀬じゃない別の名前で。

相川 そういうフェイクニュースを流すのはやめてくれる（笑）。

松岡 ほんまに？ 隠してない？

相川 ないないない。大阪時代にちゃんとアルバイトをしてたもん。

松岡 何やってたの？

相川 焼き鳥屋さんとガソリンスタンド。

松岡 レディースやん（笑）。

ーー最後の共通点は『仮面ライダー』です。

松岡 おーっ！ 確かに、それは共通点やわ。

相川 『仮面ライダー（ブレイド）』の主題歌（2004年『Round ZERO〜BLADE BRAVE』）を歌ったのは、松岡くんより私のほうが先だからね。

松岡 でも、俺は2010年に公開された映画『仮面ライダーW FOREVER AtoZ／運命のガイアメモリ』で、 “最強にして最凶” のライダー、仮面ライダーエターナルに変身してるから。

相川 男子にとって仮面ライダーに変身するのは、ひとつの夢だからね。うらやましい。

松岡 制作チームが俺の楽曲とSOPHIAのことを本当に好きで、その熱意が伝わってお受けしたんだけど。俳優としての映画出演と主題歌の楽曲提供のお話をいただいたのが、同級生でキーボーディストの都啓一のがんが発覚した年で。オファーをもらった瞬間、 “これや！” と。これが都にとって生きる気力になればいいなと思って、まずプロデューサーに「都に曲を書かせたい」と伝えて了承をもらい、闘病中の都に「仮面ライダーの曲を書いてみないか？」と提案して……。

相川 それでできたのが、松岡くんが作詞・編曲を担当し、都くんが曲を書いた映画の主題歌『W（ダブル）』なんだ。

松岡 そう。で、俺はそれを背負って仮面ライダーエターナルに変身したんやけど……。あれ？ なんか怒ってる？

相川 そうや、10年くらい前に、仮面ライダーと戦隊ヒーローの周年記念イベントが、日本武道館であったやん？

松岡 そやそや。そこで久しぶりに一緒になったやん。

相川 そのとき松岡くん、あんまりしゃべってくれなくて……。

松岡 七瀬ちゃん、あのとき俺を無視したでしょう？

相川 私が無視したんじゃなくて、松岡くんがよそよそしい感じやったから。寂しいなぁと思っていたんだよ。

松岡 たぶんあれや。きっと、照れてたんや。

相川 嘘ばっかりー。大黒（摩季）さんとすごく仲よく話していて、私は中に入っていけなかったから。あら？ って思ってた（笑）。

松岡 本当に？ だったら、そのときに言ってくれたらよかったのに（笑）。大黒さんは、俺と都が卒業した大阪スクールオブミュージック専門学校の名誉教育顧問。俺もそうやし、それはしゃーない。

相川 ではこの件は、今、雪解けだね。これからも仲よくしてね（笑）。

松岡 その笑顔怖いわー。

あいかわななせ

1975年2月16日生まれ 大阪府出身 1995年『夢見る少女じゃいられない』でデビュー。その後もヒット曲を数多く世に送り出す。2020年に國學院大學神道文化学部入学。2026年、同大学院博士前期課程修了。今年11月2日、30周年ツアーファイナルとして日本武道館でのライブが決定。現在、相川七瀬30周年を記念したオールタイムベストアルバム『Rock‘N’Roll Journey〜30‌th Anniversary Best〜』が発売中！

まつおかみつる

1971年8月12日生まれ 大阪府門真市出身 1994年にロックバンドSOPHIAを結成。翌1995年にメジャーデビュー。2002年に、ドラマ『人にやさしく』（フジテレビ系）で俳優デビューし、映画、舞台などに多数出演。2010年公開の映画『仮面ライダーW FOREVER AtoZ／運命のガイアメモリ』では、仮面ライダー史上最凶のライダー、「仮面ライダーエターナル」に変身し、話題を呼んだ。7月10日〜名古屋を皮切りに、全国ツアーがスタート

取材＆文・工藤晋

ヘアメイク・久保フユミ（相川）、戸倉陽子（松岡）

撮影協力・Jubilee 〜LIVE Salon ＆ BAR〜