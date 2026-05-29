台湾メディアの三立新聞網は24日、「台湾の日常に外国人が仰天」と記し、台湾を訪れたイタリア人男性がカフェで見たある光景についてSNSに投稿したことを紹介した。

記事によると、この男性が投稿したのは「隣の席の女性が財布などを置いたまま席を離れた」という出来事。男性はこの光景に仰天し、SNSに「台湾の生活は本当に安全すぎる。隣に座っていた女性がトイレに行ったんだけど、スマホ、バッグ、ルイ・ヴィトンの財布を置いていった」と投稿。「もしこれがヨーロッパだったら15秒でなくなっているかもしれない」ともつづった。

一方、この投稿を見たネットユーザーは続々と反応を示し、「台湾ではよくあること」「台湾へようこそ」「以前、空港の待合室で隣の男性がスマホもパスポートも搭乗券も席に置いたまま、何も言わずにトイレに行った。私の方が緊張しちゃって戻ってくるまで見張っていた」などとコメント。また、「バイク用の雑巾の盗難率はわりと高いよ」「財布はなくならないけど、傘とヘルメットはなくなる」「台湾で盗まれるのは弁当くらい」といった冗談交じりの声も聞かれたという。（翻訳・編集/野谷）