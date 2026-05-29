チャンピオンズリーグ（CL）決勝でパリ・サンジェルマン（PSG）と対戦するアーセナル。もし同クラブが欧州王者となれば、プレミアリーグ勢による欧州3大会制覇が実現する。『The Athletic』によると、FWカイ・ハフェルツもPSG撃破へ自信を見せている。



今季の欧州大会では、すでにプレミアリーグ勢が結果を残している。アストン・ヴィラはヨーロッパリーグ（EL）を制し、クリスタル・パレスはカンファレンスリーグ（ECL）を制覇。残るはアーセナルが戦うCL決勝のみとなった。





もしアーセナルがPSGを下して欧州王者となれば、プレミア勢はCL、EL、ECLの主要3大会を独占することになる。近年は世界最高峰のリーグを巡り、プレミアとラ・リーガの比較も盛んに行われてきた。プレミア勢は圧倒的な資金力と層の厚さを誇る一方、レアル・マドリードやバルセロナといった歴史的強豪を擁するラ・リーガにも根強い支持がある。その中で、欧州3大会制覇という結果はプレミア最強説を後押しする材料となるかもしれない。もっとも、リーグ全体の強さと一部クラブの成功は別問題との見方もあるだろう。アーセナルが勝てば、プレミア勢による欧州大会“3冠”が実現する。果たしてそれは、「プレミアリーグ」が世界最強であることの証明となるのだろうか。