辻希美、長男・青空（せいあ）くんへの冷やし肉うどん弁当披露「嬉しいボリューム感」「参考になるアイディアがいっぱい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/29】タレントの辻希美が5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「参考になるアイディアがいっぱい」高1長男への冷やし肉うどん弁当
辻は「今日のお弁当 冷やし肉うどんにしてみました」と紹介し、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんへのお弁当の写真を投稿。つるんとしたうどんの上に、白ごまを散らした肉、なると巻き、花の形に飾り切りしたウインナー、にっこりとした顔がついた卵焼きが盛り付けられている。また、ランチョンミートを海苔で巻いたおにぎりのような料理も添えられており、ボリューム感のある仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「見てるだけでお腹が空いてくる」「暑い日にぴったり」「嬉しいボリューム感」「大人用でも真似したい」「参考になるアイディアがいっぱい」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「参考になるアイディアがいっぱい」高1長男への冷やし肉うどん弁当
◆辻希美、冷やし肉うどん弁当披露
辻は「今日のお弁当 冷やし肉うどんにしてみました」と紹介し、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんへのお弁当の写真を投稿。つるんとしたうどんの上に、白ごまを散らした肉、なると巻き、花の形に飾り切りしたウインナー、にっこりとした顔がついた卵焼きが盛り付けられている。また、ランチョンミートを海苔で巻いたおにぎりのような料理も添えられており、ボリューム感のある仕上がりとなっている。
◆辻希美の投稿に「嬉しいボリューム感」の声
この投稿に、ファンからは「見てるだけでお腹が空いてくる」「暑い日にぴったり」「嬉しいボリューム感」「大人用でも真似したい」「参考になるアイディアがいっぱい」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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