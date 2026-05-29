『刀剣乱舞 -ICE BLADE-』、日本を代表するトップスケーター＆豪華声優陣が集結！ 坂本花織の出演も決定
アイスショー『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』に、トップスケーター陣とゲーム『刀剣乱舞ONLINE』の声優陣が「八振りの刀剣男士」として出演することが決定した。さらに、ミラノ・コルティナ五輪銀メダリスト・坂本花織の出演も発表。作品のあらすじと、無良崇人、櫛田一樹、小平渓介らスケーター陣が扮する刀剣男士のキービジュアルも同時に解禁された。
【写真】オリジナルキャラクター“氷の精霊”として登場する坂本花織
『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』は、『刀剣乱舞』初のアイスショー。日本を代表するトップスケーターたちと、ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』の声優陣が八振りの刀剣男士として出演する。スケーティングによる身体表現と、声優陣による声の芝居が融合し、新たな刀剣乱舞の表現に挑む。
このたび、刀剣男士を演じるトップスケーター8名のキャストが発表された。三日月宗近役を無良崇人、加州清光役を中野耀司（PIW）、大和守安定役を佐藤由基（PIW）、山姥切国広役を櫛田一樹、膝丸役を山本恭廉、へし切長谷部役を田中刑事、鶴丸国永役を小平渓介（PIW）、山姥切長義役を吉野晃平（PIW）が務める。
あわせて、無良、櫛田、小平（PIW）が氷上を舞う刀剣男士に扮したキービジュアルも解禁。アイススケートならではのスピード感や氷のきらめきを感じさせるビジュアルとなっており、『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』では、美しい氷上の舞や殺陣など、これまでにない「刀剣乱舞」の世界を描き出す。
さらに、『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』オリジナルキャラクター“氷の精霊”として、ミラノ・コルティナ五輪銀メダリスト・坂本花織が出演することも決定した。
また、原作ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』で刀剣男士を演じるオリジナルキャスト声優陣の出演も決定。三日月宗近役の鳥海浩輔、加州清光役の増田俊樹（10月4日のみ出演）、大和守安定役の市来光弘（10月4日のみ出演）、山姥切国広役の前野智昭（10月3日のみ出演）、膝丸役の岡本信彦、へし切長谷部役の新垣樽助、鶴丸国永役の斉藤壮馬（収録出演）、山姥切長義役の高梨謙吾（10月3日のみ出演）が参加する。なお、出演しない回については収録音声での上演となる。
加えて、太鼓による伝統と革新のパフォーマンスで45年間にわたり世界中の観客を魅了してきた太鼓芸能集団・鼓童が出演し、作品を彩る。鼓童は、新潟県佐渡島を拠点とするプロ太鼓芸能集団。1981年のベルリン芸術祭デビュー以来、世界50以上の国と地域で7500回を超える公演を重ね、2023年には日本発祥の「Taiko」を世界に浸透させた功績で文化庁長官表彰を受賞した。
■ストーリー
西暦2205年。歴史の改変を目論む「歴史修正主義者」によって、過去への攻撃が始まった。
時の政府はそれを阻止するため、「審神者（さにわ）」なる者を各時代へ送り出す。審神者とは、眠っている物の心を呼び覚まし、自ら戦う力を与える者。その力によって顕現した付喪神「刀剣男士」たちは、歴史を守る戦いへと身を投じていく。
とあるところのとある本丸。木・火・土・金・水、五行の祠に守られているその本丸は、“偽書”を監視するという特別な務めを担っていた。“偽書”――それは正しき歴史を歪め、書き換え、喰い荒らすもの。
ところがある日、突如として本丸を五つの頭を持つ五頭龍（ごずりゅう）が襲う。祠は破壊され、五行の精霊たちは偽書の中へと散り散りに去ってしまった。その時、本丸の奥底では氷の精霊が目を覚ます…。
三日月宗近たちは、偽書が作り出した歪んだ歴史＝“偽史”から五行の精霊たちを救うことができるのか。刀剣男士の新たな戦い、「氷刃（アイスブレード）」が幕を開ける。
アイスショー『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』は、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて10月3日・4日開催。
【写真】オリジナルキャラクター“氷の精霊”として登場する坂本花織
『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』は、『刀剣乱舞』初のアイスショー。日本を代表するトップスケーターたちと、ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』の声優陣が八振りの刀剣男士として出演する。スケーティングによる身体表現と、声優陣による声の芝居が融合し、新たな刀剣乱舞の表現に挑む。
あわせて、無良、櫛田、小平（PIW）が氷上を舞う刀剣男士に扮したキービジュアルも解禁。アイススケートならではのスピード感や氷のきらめきを感じさせるビジュアルとなっており、『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』では、美しい氷上の舞や殺陣など、これまでにない「刀剣乱舞」の世界を描き出す。
さらに、『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』オリジナルキャラクター“氷の精霊”として、ミラノ・コルティナ五輪銀メダリスト・坂本花織が出演することも決定した。
また、原作ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』で刀剣男士を演じるオリジナルキャスト声優陣の出演も決定。三日月宗近役の鳥海浩輔、加州清光役の増田俊樹（10月4日のみ出演）、大和守安定役の市来光弘（10月4日のみ出演）、山姥切国広役の前野智昭（10月3日のみ出演）、膝丸役の岡本信彦、へし切長谷部役の新垣樽助、鶴丸国永役の斉藤壮馬（収録出演）、山姥切長義役の高梨謙吾（10月3日のみ出演）が参加する。なお、出演しない回については収録音声での上演となる。
加えて、太鼓による伝統と革新のパフォーマンスで45年間にわたり世界中の観客を魅了してきた太鼓芸能集団・鼓童が出演し、作品を彩る。鼓童は、新潟県佐渡島を拠点とするプロ太鼓芸能集団。1981年のベルリン芸術祭デビュー以来、世界50以上の国と地域で7500回を超える公演を重ね、2023年には日本発祥の「Taiko」を世界に浸透させた功績で文化庁長官表彰を受賞した。
■ストーリー
西暦2205年。歴史の改変を目論む「歴史修正主義者」によって、過去への攻撃が始まった。
時の政府はそれを阻止するため、「審神者（さにわ）」なる者を各時代へ送り出す。審神者とは、眠っている物の心を呼び覚まし、自ら戦う力を与える者。その力によって顕現した付喪神「刀剣男士」たちは、歴史を守る戦いへと身を投じていく。
とあるところのとある本丸。木・火・土・金・水、五行の祠に守られているその本丸は、“偽書”を監視するという特別な務めを担っていた。“偽書”――それは正しき歴史を歪め、書き換え、喰い荒らすもの。
ところがある日、突如として本丸を五つの頭を持つ五頭龍（ごずりゅう）が襲う。祠は破壊され、五行の精霊たちは偽書の中へと散り散りに去ってしまった。その時、本丸の奥底では氷の精霊が目を覚ます…。
三日月宗近たちは、偽書が作り出した歪んだ歴史＝“偽史”から五行の精霊たちを救うことができるのか。刀剣男士の新たな戦い、「氷刃（アイスブレード）」が幕を開ける。
アイスショー『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』は、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて10月3日・4日開催。