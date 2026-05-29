「日経225オプション」6月限コール手口情報（29日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万7125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 82( 82)
楽天証券 38( 36)
SBI証券 29( 23)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
マネックス証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 8( 8)
BNPパリバ証券 3( 3)
広田証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
◯6万6750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
松井証券 9( 9)
SBI証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万6375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万7125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 82( 82)
楽天証券 38( 36)
SBI証券 29( 23)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
マネックス証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 8( 8)
BNPパリバ証券 3( 3)
広田証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
◯6万6750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
松井証券 9( 9)
SBI証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万6375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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