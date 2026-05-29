NECとみずほ、AIエージェントの身元・権限を検証する「KYA」を実証
NECは5月28日、みずほフィナンシャルグループ(みずほ)とともに、AIエージェントが自律的に金融サービスを利用する「Agentic Finance」時代の到来を見据え、新たな認証基盤「KYA」(Know Your Agent、AIエージェント認証基盤)の構築に向けた共同実証実験を2026年6月より開始すると発表した。
AIエージェント自身の身元や権限を検証する仕組みを構築するという。
NECとみずほフィナンシャルグループ ロゴ
○Agentic Financeとは
Agentic Financeとは、ユーザーが金融サービスを直接操作する代わりに、ユーザーの意図や許諾に基づきAIエージェントがアクセスや照会、手続きなどを代理実行する利用形態の総称。
こうした時代においては、従来の「KYC」(Know Your Customer、本人確認)に加え、顧客の代理となるAIエージェント自身を正確に把握・検証する「KYA」の導入が不可欠になるとされる。
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AIエージェント自身の身元や権限を検証する仕組みを構築するという。
○Agentic Financeとは
Agentic Financeとは、ユーザーが金融サービスを直接操作する代わりに、ユーザーの意図や許諾に基づきAIエージェントがアクセスや照会、手続きなどを代理実行する利用形態の総称。
こうした時代においては、従来の「KYC」(Know Your Customer、本人確認)に加え、顧客の代理となるAIエージェント自身を正確に把握・検証する「KYA」の導入が不可欠になるとされる。
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