世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

5月26日（火）に放送された同番組で、三谷紬アナウンサーがYouTuberの金持ちアピールに対する主観を語り、スタジオをザワつかせた。

【映像】テレ朝・三谷紬アナ「成金は見たくない」YouTuberの金持ちアピールに物申す

今回は、女性会社員（33歳）の投稿をもとにトーク。投稿者は、YouTuberが成金ぶりを隠さないイメージがあるのに対して、芸能人がテレビで同じことをすると反感を買うイメージがあるという。ブレイク時の四千頭身・後藤拓実を例に挙げ、「タワマンに住んでアウディに乗って、ということをよくバラエティで話されていましたが、ネットでは割と反感を買っていたような気がします」と主張した。

この投稿を受け、三谷アナは「やっぱり成金は見たくないんですよ、人間っていうのは多分。品がないから。言い方悪くなっちゃいますけど」とズバリ。衝撃発言をした三谷アナにくるま（令和ロマン）は、「成金の時点で悪く言ってるから大丈夫だよ」と笑いながらフォローし、永野もニヤニヤしながら「2回悪いこと言いましたからね」と返した。

永野とくるまにイジられながらも三谷アナは、YouTuberは「昔からスゴくお金持ちだった方々ではなく、突然YouTubeから富を得た人たち」と主張。「本当に申し訳ないですけど、後藤さんも昔からお金を持っていた人には多分見えなかった」と続けると、くるまから「そりゃそうでしょ。どういうフォローしてるんだよ」とツッコまれ、スタジオに爆笑を巻き起こした。

さらに三谷アナは、セレブなイメージのある小泉孝太郎と高嶋ちさ子がMCを務める番組『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』が好評な理由も推測した。生まれながらに富を持っている華麗なる人々のことを、三谷アナは「みんな品がある。お金を見せつけようという気はない」と称賛。裕福な暮らしを送る二世タレントは生まれ持ったものなので、嫉妬する余地がないと述べ、永野とくるまを納得させた。