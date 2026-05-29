宇宙経済の市場規模、2030年までに全世界で160兆円超の可能性

今年に入り、「宇宙コンピューティング（スペース・コンピューティング）」という新概念への関心が高まり続けています。中国政府工業情報化部はこのほど、宇宙コンピューティング技術の先行的研究を支援し、秩序立てて同産業の発展を推進していく方針を明らかにしました。

宇宙コンピューティングとは、チップやサーバーなどのコンピューティングハードウェアを宇宙の衛星上に配備し、衛星が宇宙空間でデータを処理することと、その関連施設を意味します。その利点は主に「即時性」と「網羅性」です。業界関係団体は、全世界の宇宙経済の市場規模は2030年までに1兆ドル（約160兆円）を超えると予測しており、中でも宇宙コンピューティングは重要なインフラとなると予測しています。

中国では現在、より大規模なコンピューティング衛星コンステレーション（衛星群）の構築と、中核技術の開発が進められています。今年4月には、産学研の多様な主体が参加する「宇宙コンピューティング革新センター」が北京経済技術開発区で設立準備を始めました。同時に、再使用可能ロケット、宇宙用太陽光発電、レーザー通信、耐放射線チップなど、産業チェーンの中核となる分野に的を絞った「宇宙コンピューティング重要共通技術攻略リスト」が発表されました。将来には、一つのプロジェクトに対して最高で1000万元（約2億3000万円）の助成金が支給される予定です。（提供/CGTN Japanese）