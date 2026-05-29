木村拓哉が、2026年9月5日よりライブツアー＜TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint＞の開催を発表した。

本ツアーは、兵庫・福岡・千葉の国内3都市に加え、ソウル、台北を巡る全5都市9公演を予定。木村にとって、ソロ活動として初となる海外ライブ開催となる。

さらに、新レーベル「C&C STAGE」移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』を2026年に夏リリースすることも発表された。

ツアータイトルおよびアルバムタイトルにも掲げられた“Checkpoint”には、常に第一線を走り続けてきた木村拓哉自身の“現在地”を見つめ直すとともに、新たな未来へ向かう道標という意味が込められているという。

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◾️木村拓哉 コメント

皆んなにとっての自分、自分にとっての皆んな――。

この『Checkpoint』という作品を通して、そんな存在をお互いに感じ合えたらと思っています。

“騒ぐ場所”へ持っていくための、楽曲たちも制作していますので、ぜひ楽しみにしていてください。

さらに今回は、海外からも「来てくれない？」という声をいただき、ソロになって初めて海外でライブをやらせていただくことになりました。

海外の方ともつながれるのを、今からすごく楽しみにしています。

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ニューアルバム『Checkpoint』には、5月3日放送のレギュラーラジオ番組「Flow」内でも本人が語っていた通り、スペシャルゲストが参加する作品になっており、続報を楽しみにお待ちいただきたい。

◾️＜TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint＞

2026年9月5日（土） 兵庫・GLION ARENA KOBE

2026年9月6日（日） 兵庫・GLION ARENA KOBE 2026年9月26日（土） ソウル・INSPIRE ARENA 2026年10月7日（水） 福岡・マリンメッセ福岡 A館 2026年11月13日（金） 台北・Taipei Music Center

2026年11月14日（土） 台北・Taipei Music Center 2026年11月21日（土） 千葉・ららアリーナ東京ベイ

2026年11月22日（日） 千葉・ららアリーナ東京ベイ

2026年11月23日（月・祝） 千葉・ららアリーナ東京ベイ ▼国内3会場 チケット申込受付

受付期間：2026年5月29日（金）AM10:00〜2026年6月8日（月）PM0:00

FAMILY CLUB：https://www.familyclub.jp/

※ソウル・台北公演の木村拓哉ファンクラブ会員優先受付はございません。

※ソウル・台北公演に関する詳細は、木村拓哉「C&C STAGE」Official Xにて随時発表予定です。 ▼オフィシャルグッズ販売に関しまして

公演開催に伴い、オフィシャルグッズの販売が決定。詳細は後日発表予定。

◾️アルバム『Checkpoint』

2026年夏発売予定 ◆ ◆ ◆ ◾️木村拓哉 コメント

皆んなにとっての自分、自分にとっての皆んな――。

この『Checkpoint』という作品を通して、そんな存在をお互いに感じ合えたらと思っています。 “騒ぐ場所”へ持っていくための、楽曲たちも制作していますので、ぜひ楽しみにしていてください。 さらに今回は、海外からも「来てくれない？」という声をいただき、ソロになって初めて海外でライブをやらせていただくことになりました。 海外の方ともつながれるのを、今からすごく楽しみにしています。 ◆ ◆ ◆