雨は次第にやみ晴れてくる見込み 日中は暑さおさまる【これからの天気(5月29日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、佐渡に強風注意報が発表されています。佐渡では強風に注意してください。
◆29日(金)これからの天気
現在、雨が降っているところも次第にやむでしょう。このあとの県内は、段々と雲は少なくなり晴れてくる見込みです。
降水確率は、正午～夜にかけて各地とも20%以下と低くなっています。
◆29日(金)の予想最高気温
最高気温は各地とも昨日より低く、20～23℃の予想です。
平年並みかやや低くなるでしょう。
日中は暑さがおさまり、過ごしやすくなりそうです。
◆警報・注意報
現在、佐渡に強風注意報が発表されています。佐渡では強風に注意してください。
◆29日(金)これからの天気
現在、雨が降っているところも次第にやむでしょう。このあとの県内は、段々と雲は少なくなり晴れてくる見込みです。
降水確率は、正午～夜にかけて各地とも20%以下と低くなっています。
◆29日(金)の予想最高気温
最高気温は各地とも昨日より低く、20～23℃の予想です。
平年並みかやや低くなるでしょう。
日中は暑さがおさまり、過ごしやすくなりそうです。