これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、佐渡に強風注意報が発表されています。佐渡では強風に注意してください。



◆29日(金)これからの天気

現在、雨が降っているところも次第にやむでしょう。このあとの県内は、段々と雲は少なくなり晴れてくる見込みです。



降水確率は、正午～夜にかけて各地とも20%以下と低くなっています。



◆29日(金)の予想最高気温

最高気温は各地とも昨日より低く、20～23℃の予想です。

平年並みかやや低くなるでしょう。



日中は暑さがおさまり、過ごしやすくなりそうです。