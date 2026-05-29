『ズートピア2』“その後”を描く短編集が発売 ジュディ＆ニック、ゲイリーの新たな物語も
2025年12月公開のディズニー映画『ズートピア２』の“アフター・ストーリー”を描いた短編集『ズートピア２ アフター・ストーリー また会えたね！』が、小学館ジュニア文庫より5月29日に発売された。あわせて、『ズートピア』シリーズ初となるホログラム仕様のシールブック『ズートピア キラキラシールブック』が6月19日に発売されることも発表された。
【画像】『ズートピア２ アフター・ストーリー また会えたね！』ページの中身など
今回発売された『ズートピア２ アフター・ストーリー また会えたね！』（著者：スーザン・フランシスほか、訳：代田亜香子）は、映画本編の“その後”を描くオールカラーの短編集。ジュディとニックの活躍はもちろん、『ズートピア２』で印象を残したキャラクター・ゲイリーの新たなエピソードも登場。
収録されるのは、「ゲイリーのズートピア・ツアー」「ジュディとニックのパートナーセラピー」「クロウハウザーのお弁当箱をさがせ！」「収穫祭は大さわぎ！」「ゲイリーのスピーチ大作戦」の全5編。映画では描かれなかったキャラクターたちの日常や冒険を楽しめる内容となっている。
オールカラーで豊富なイラストを掲載しているのも特徴。読書が苦手な子どもでも親しみやすい構成となっており、『ズートピア』ファンはもちろん、これから読書を始める子どもたちにもおすすめの一冊だ。
■『ズートピア』初！ キラキラ光るホログラム加工のシールブックが誕生
6月19日には、「ズートピア」シリーズ初となるホログラム加工のシールブック『ズートピア キラキラシールブック』が発売される。
ジュディやニック、クロウハウザー、フラッシュに加え、ゲイリーやパウバート、ニブルズら人気キャラクターを収録。ポスターシールやキャラクターシール、エンブレムシール、ステーショナリーシールなど全305枚を収録し、コレクションとしても楽しめる仕様となっている。“こんなニックやジュディ見たことない！”新アートにも注目だ。
小学館ジュニア文庫の『ズートピア』『ズートピア２』ノベライズ版も、映画『ズートピア２』公開以降、重版が相次ぐ人気シリーズとなっており、シリーズ累計発行部数は5万9000部を突破。映画の世界を小説やシールブックでも楽しめる展開は、年齢を超えて幅広い支持を得ている。
【画像】『ズートピア２ アフター・ストーリー また会えたね！』ページの中身など
今回発売された『ズートピア２ アフター・ストーリー また会えたね！』（著者：スーザン・フランシスほか、訳：代田亜香子）は、映画本編の“その後”を描くオールカラーの短編集。ジュディとニックの活躍はもちろん、『ズートピア２』で印象を残したキャラクター・ゲイリーの新たなエピソードも登場。
オールカラーで豊富なイラストを掲載しているのも特徴。読書が苦手な子どもでも親しみやすい構成となっており、『ズートピア』ファンはもちろん、これから読書を始める子どもたちにもおすすめの一冊だ。
■『ズートピア』初！ キラキラ光るホログラム加工のシールブックが誕生
6月19日には、「ズートピア」シリーズ初となるホログラム加工のシールブック『ズートピア キラキラシールブック』が発売される。
ジュディやニック、クロウハウザー、フラッシュに加え、ゲイリーやパウバート、ニブルズら人気キャラクターを収録。ポスターシールやキャラクターシール、エンブレムシール、ステーショナリーシールなど全305枚を収録し、コレクションとしても楽しめる仕様となっている。“こんなニックやジュディ見たことない！”新アートにも注目だ。
小学館ジュニア文庫の『ズートピア』『ズートピア２』ノベライズ版も、映画『ズートピア２』公開以降、重版が相次ぐ人気シリーズとなっており、シリーズ累計発行部数は5万9000部を突破。映画の世界を小説やシールブックでも楽しめる展開は、年齢を超えて幅広い支持を得ている。