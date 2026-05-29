29日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数356、値下がり銘柄数184と、値上がりが優勢だった。



個別ではデータセクション<3905>、ＢｌｕｅＭｅｍｅ<4069>がストップ高。ＨＰＣシステムズ<6597>は一時ストップ高と値を飛ばした。データホライゾン<3628>、ＱＰＳホールディングス<464A>、Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572>、ＳＱＵＥＥＺＥ<558A>、クラダシ<5884>など10銘柄は年初来高値を更新。ＴＭＨ<280A>、ユーソナー<431A>、技術承継機構<319A>、ＧＥＮＤＡ<9166>、グローバルセキュリティエキスパート<4417>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、イシン<143A>、コージンバイオ<177A>、ソフトフロントホールディングス<2321>、クリアル<2998>など28銘柄が年初来安値を更新。オンコリスバイオファーマ<4588>、ＱＤレーザ<6613>、イーディーピー<7794>、パワーエックス<485A>、オキサイド<6521>は値下がり率上位に売られた。



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