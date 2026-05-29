ナポリがアッレグリ監督を新監督として招聘か ミラン退団の指揮官と2年契約を締結へ
ナポリは、今シーズンまでミランを率いたマッシミリアーノ・アッレグリ監督を新監督として招聘する見込みだという。28日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。
ロマーノ氏によると、ナポリはアッレグリ監督と合意に達し、近日中に契約を結ぶ予定であるとのこと。また、イタリアメディア『スカイ』は、ナポリは同監督と2年契約を結ぶ見通しである報じており、同監督とミランが結んでいる契約の解除を含む事務上の手続きを進めているという。
ナポリは、すでにアントニオ・コンテ監督が今シーズン限りでの退任を表明。昨シーズンはコンテ監督のもとでセリエA優勝を果たしたが、今シーズンはセリエA2位で終え、チャンピオンズリーグ（CL）はリーグフェーズ30位で敗退。獲得したタイトルはスーペルコッパ・イタリアーナのみとなっていた。
一方で、ミランは25日にアッレグリ監督、CEO（最高経営責任者）であるジョルジョ・フルラーニ氏、SD（スポーツディレクター）であるイグリ・ターレ氏、TD（テクニカルディレクター）であるジェフリー・モンカダ氏の解任を発表していた。
ロマーノ氏によると、ナポリはアッレグリ監督と合意に達し、近日中に契約を結ぶ予定であるとのこと。また、イタリアメディア『スカイ』は、ナポリは同監督と2年契約を結ぶ見通しである報じており、同監督とミランが結んでいる契約の解除を含む事務上の手続きを進めているという。
一方で、ミランは25日にアッレグリ監督、CEO（最高経営責任者）であるジョルジョ・フルラーニ氏、SD（スポーツディレクター）であるイグリ・ターレ氏、TD（テクニカルディレクター）であるジェフリー・モンカダ氏の解任を発表していた。