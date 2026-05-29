ソ・イングク×パク・ジヒョン、心の距離を徐々に縮めていく… 韓国ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』、Prime Videoで配信へ＜キャスト・あらすじ＞
何があっても出勤する人々を描いたラブコメディー
俳優のソ・イングク、パク・ジヒョンが出演する韓国ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』（英題：See You at Work Tomorrow！）が、6月22日よりPrime Videoにて独占配信される。（毎週月曜・火曜※1話ずつ配信／全12話）
【場面ショット】スマイルなし…天才型のリーダーを演じるソ・イングク
同作は、人間関係に疲れ果てようが、失恋しようが、雷が鳴ろうが、嵐が吹き荒れようが、翌朝も出勤する人々を描いたラブコメディー。仕事に疲れ果て、定時退社後に食べるフライドチキンとビールが唯一の楽しみだった会社員のチャ・ジユン（パク・ジヒョン）と、社内で最も避けられているリーダーのカン・シウ（ソ・イングク）。やむを得ず協力して仕事を進めることになった2人の間の予想外の化学反応と、心の距離が徐々に縮まっていく様がていねいに描かれている。
今年配信された『マンスリー彼氏』に出演するソ・イングクは、社内で「三無（スマイルなし・雑談なし・謝罪なし）の男」として知られるカン・シウを演じる。冷徹で率直、妥協を許さない性格ながら、常に成果を出す天才型のリーダー。その威圧的な評判から、社内で最も敬遠される上司となっている。しかしその裏には、喪失と失恋を経験した繊細で思慮深い一面が隠されている。ジユンとの出会いをきっかけに、彼が築いてきた心の壁は次第に揺らぎ始める。
『ウンジュンとサンヨン』や『財閥家の末息子』に出演するパク・ジヒョンは、電子機器メーカーに勤める入社7年目のプロダクトプランナー、チャ・ジユンを演じる。効率的で機転が利き、信頼性も高い“問題解決型”の人材として周囲から評価されている。一方、オフの彼女はスウェット姿でフライドチキンと冷えたビール、そしてゲームを楽しむリラックスモードに一変。かつては仕事に情熱を注いでいたが、現在は“最善”ではなく“よりましな選択”を積み重ねることで日々をやり過ごしている。長年の恋愛に終止符を打って以来、心を閉ざし、穏やかで恋愛のない生活を選んできたが、シウの不意の優しさと自身への評価に触れ、仕事と恋への情熱を再び取り戻していく。
■あらすじ
チャ・ジユンは、失恋をきっかけに恋愛を断ち切った入社7年目のプロダクトプランナー。企業社会に疲弊し、効率と締切を最優先に生きる日々の中で、唯一の楽しみは定時ぴったりに退社した後のフライドチキンとビール。冷静で礼儀正しく、何事にも動じない表の顔とは裏腹に、心は長い間閉ざされている。そんな彼女の前に現れたのが、社内で最も敬遠されているチームリーダー、カン・シウだった。
■概要
『残念ながら明日も出勤です！』は、人に傷つけられ、心を痛めながらも――雷鳴が轟き、激しい雨が降りしきるような状況の中でも――翌朝には変わらず出社し続ける人々の物語。大ヒットしたカカオウェブトゥーンを原作とする本作は、鋭い職場風刺と抗えないロマンスの緊張感を融合させ、現代のオフィスラブの“共感”“ユーモア”“熱量”を描き出す。
■監督：チョ・ウンソル（『私を撃つ』、『My Beautiful Apartment（英題）』）
■脚本：キム・ギョンミン（『ボーンアゲイン〜運命のトライアングル〜』共同脚本）
■キャスト
ソ・イングク（『マンスリー彼氏』、『もうすぐ死にます』、『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』）
パク・ジヒョン（『ウンジュンとサンヨン』、『秘顔-ひがん-』、『財閥 x 刑事』、『財閥家の末息子』）
俳優のソ・イングク、パク・ジヒョンが出演する韓国ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』（英題：See You at Work Tomorrow！）が、6月22日よりPrime Videoにて独占配信される。（毎週月曜・火曜※1話ずつ配信／全12話）
【場面ショット】スマイルなし…天才型のリーダーを演じるソ・イングク
同作は、人間関係に疲れ果てようが、失恋しようが、雷が鳴ろうが、嵐が吹き荒れようが、翌朝も出勤する人々を描いたラブコメディー。仕事に疲れ果て、定時退社後に食べるフライドチキンとビールが唯一の楽しみだった会社員のチャ・ジユン（パク・ジヒョン）と、社内で最も避けられているリーダーのカン・シウ（ソ・イングク）。やむを得ず協力して仕事を進めることになった2人の間の予想外の化学反応と、心の距離が徐々に縮まっていく様がていねいに描かれている。
『ウンジュンとサンヨン』や『財閥家の末息子』に出演するパク・ジヒョンは、電子機器メーカーに勤める入社7年目のプロダクトプランナー、チャ・ジユンを演じる。効率的で機転が利き、信頼性も高い“問題解決型”の人材として周囲から評価されている。一方、オフの彼女はスウェット姿でフライドチキンと冷えたビール、そしてゲームを楽しむリラックスモードに一変。かつては仕事に情熱を注いでいたが、現在は“最善”ではなく“よりましな選択”を積み重ねることで日々をやり過ごしている。長年の恋愛に終止符を打って以来、心を閉ざし、穏やかで恋愛のない生活を選んできたが、シウの不意の優しさと自身への評価に触れ、仕事と恋への情熱を再び取り戻していく。
■あらすじ
チャ・ジユンは、失恋をきっかけに恋愛を断ち切った入社7年目のプロダクトプランナー。企業社会に疲弊し、効率と締切を最優先に生きる日々の中で、唯一の楽しみは定時ぴったりに退社した後のフライドチキンとビール。冷静で礼儀正しく、何事にも動じない表の顔とは裏腹に、心は長い間閉ざされている。そんな彼女の前に現れたのが、社内で最も敬遠されているチームリーダー、カン・シウだった。
■概要
『残念ながら明日も出勤です！』は、人に傷つけられ、心を痛めながらも――雷鳴が轟き、激しい雨が降りしきるような状況の中でも――翌朝には変わらず出社し続ける人々の物語。大ヒットしたカカオウェブトゥーンを原作とする本作は、鋭い職場風刺と抗えないロマンスの緊張感を融合させ、現代のオフィスラブの“共感”“ユーモア”“熱量”を描き出す。
■監督：チョ・ウンソル（『私を撃つ』、『My Beautiful Apartment（英題）』）
■脚本：キム・ギョンミン（『ボーンアゲイン〜運命のトライアングル〜』共同脚本）
■キャスト
ソ・イングク（『マンスリー彼氏』、『もうすぐ死にます』、『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』）
パク・ジヒョン（『ウンジュンとサンヨン』、『秘顔-ひがん-』、『財閥 x 刑事』、『財閥家の末息子』）