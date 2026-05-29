「広島３−６ロッテ」（２８日、マツダスタジアム）

広島・名原典彦外野手がらしさ全開だ。歯を食いしばり、一塁へ向かう。「気がついたらもう、地面が目の前にありました」。九回２死二塁から放った遊ゴロで魂のヘッドスライディング。リクエストの結果、判定は覆らなかったものの、気持ちを前面に押し出したプレーだった。

快進撃は止まらなかった。六回に左前打。１点を奪って迎えた七回１死一、二塁では三塁内野安打を放った。２２日・中日戦で初安打初打点を含め２安打デビュー。プロ初出場を初スタメンで飾った同戦から６試合連続で先発起用され、そのうち５試合で複数安打を記録したことになった。

「必死に、気合と根性」

名原の代名詞となったこの言葉は、支配下登録された２１日、新井監督にあいさつに訪れたとき掛けられた言葉だった。

「（打撃は）形じゃないと思っていた。でも、それまでは、曖昧だった。監督からそう言ってもらえたことで明確になった。モットーです」

泥くさく、食らいつく姿勢が、この日も２安打をもたらした。

弱肉強食の世界。結果を出し続けることでしか、自身のポジションを守れない。

「どうにかもう、（スタメンを）離さないように。一度、離したら、もう出番は回ってこないと思う。泥くさく、本当に必死に、気合と根性でやっていく」。泥だらけのユニホームで、背番号９２は、力を込めた。