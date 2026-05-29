【15分以内で完成】ズッキーニが主役！あと1品にも便利な時短おかずレシピ10選
みずみずしさとほど良い歯ごたえがおいしいズッキーニ。炒める、蒸す、生のままなど、調理法次第で多彩な表情を見せてくれる野菜です。
今回は、すべて15分以内で完成する簡単レシピ10選をご紹介。忙しい日の「あと1品」からお弁当のおかずまで、手軽に作れる優秀レシピが満載です。
【材料2つ】箸が止まらない！ ズッキーニと卵のソテー
ズッキーニの鮮やかな緑と卵の黄色が食卓を彩るソテー。じっくり蒸し焼きにしてジューシーさを引き出したズッキーニが、ふんわり炒めた卵と絶妙にマッチします。味つけは塩コショウと粉チーズのコクだけでシンプルに。忙しい朝のごはんやお弁当のおかずに重宝する一皿です。
■あと一品が15分で完成！ ズッキーニのバリエーションレシピ9選
イタリアンの印象が強いズッキーニを、生姜醤油で和惣菜にアレンジ。縦の薄切りにすることで火の通りがグッと早くなり、外側は香ばしく、内側はトロッとやわらかなコントラストが生まれます。仕上げにかつお節をたっぷり天盛りにすれば、ごはんのおかずにも最適です。
ズッキーニは生のまま食べると、まるでキュウリのようなシャキッとした心地良いみずみずしさが際立ちます。素材が持つほのかな甘みが、生ハムのまろやかな塩気と見事にマッチ。オリーブオイルや黒コショウをひと振りすれば、おもてなしのスターターやワインのおともに喜ばれます。
淡白でくせのないズッキーニは、キノコの濃厚な旨みと相性抜群。定番の輪切りにすることで、噛んだ瞬間にズッキーニ特有のジューシーな水分があふれ出ます。冷めても水気が出にくいので、毎日のお弁当の隙間を埋める常備菜としても大活躍してくれます。
手早く作れて保存も効く、お助け常備菜。ズッキーニは火が通りやすいため、ニンジンがしんなりしてからフライパンへ投入するのがポイント。ズッキーニのシャキシャキとした小気味良い歯ごたえがほど良く残り、定番の甘辛醤油味がどこかホッとする仕上がりです。
ピンクと緑のコントラストが美しい、火を使わないスピード副菜。レンジ加熱した後に、キッチンペーパーで余分な水分をしっかりと拭き取ってからタラコと和えるのが、味がぼやけない最大の秘訣です。食卓に彩りが足りないときにも、サッと作れて映えます。
夏に恋しくなる揚げ浸しも、火の通りが早いズッキーニならわずか15分で完成。素揚げして熱々の状態のまま、冷たい出汁醤油にジュッと浸け込むことで、中心まで一気に旨みがしみ渡ります。冷蔵庫でキンキンに冷やしてからいただくのも、暑い日には格別のごちそうです。
こっくり甘辛い味噌と、とろけるチーズのコクが、子どもの食欲をそそるお手軽グラタン風おかず。あらかじめフライパンでズッキーニの表面に焼き目をつけてからトースターへ入れることで、香ばしさが倍増します。濃いめの味つけで、おつまみにも最高です。
旨みの強いベーコンの脂をズッキーニにたっぷり吸わせる、間違いないおいしさの炒め物。ズッキーニをいつもより少し厚めにカットすることで、サクッとした存在感のある食感を贅沢に堪能できます。塩コショウだけで、失敗なく味が決まるのも魅力です。
ズッキーニ好きの方にこそ試してほしい、究極にシンプルな直球ソテー。ホクホクとした食感に仕上げるコツは、フライパンに入れたらむやみに触らないこと。表面にきれいな焼き色がつくまでじっくりと焼きつけることで、素材本来の甘みが内側にギュッと凝縮されます。
■ズッキーニで夏の食卓をより軽やかに
ズッキーニは油との相性が非常に良く、βカロチンの吸収率を高めてくれるため、夏バテ予防にもうれしい野菜です。
切り方や加熱時間の加減ひとつで、食感が変化するズッキーニ。今回ご紹介した簡単アイデアを参考に、洋風だけにとどまらない新しいおいしさを、ぜひ毎日の献立に組み込んでみてくださいね！
(ともみ)
今回は、すべて15分以内で完成する簡単レシピ10選をご紹介。忙しい日の「あと1品」からお弁当のおかずまで、手軽に作れる優秀レシピが満載です。
【材料2つ】箸が止まらない！ ズッキーニと卵のソテー
ズッキーニの鮮やかな緑と卵の黄色が食卓を彩るソテー。じっくり蒸し焼きにしてジューシーさを引き出したズッキーニが、ふんわり炒めた卵と絶妙にマッチします。味つけは塩コショウと粉チーズのコクだけでシンプルに。忙しい朝のごはんやお弁当のおかずに重宝する一皿です。
止まらない美味しさ！ズッキーニと卵のソテー
【材料】（2人分）
ズッキーニ 1/2~1本
卵 2個
オリーブ油 大さじ 1
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
粉チーズ 適量
【下準備】
1、ズッキー二は縦半分に切り、横にして厚さ5mmの半月切りにする。卵は分量外の塩少々を加え、かき混ぜる。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油を入れ、中火で熱する。ズッキーニを加え、炒めたら蓋をして、火が通るまで蒸し焼きにする。塩と粗びき黒コショウで味を調える。
2、ズッキーニをフライパンの端に寄せて、卵を流し入れる。大きく菜ばしで混ぜて、炒り卵を作る。
3、全体的に混ぜ合わせたら器に盛り、粉チーズをかける。
【材料】（2人分）
ズッキーニ 1/2~1本
卵 2個
オリーブ油 大さじ 1
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
粉チーズ 適量
【下準備】
1、ズッキー二は縦半分に切り、横にして厚さ5mmの半月切りにする。卵は分量外の塩少々を加え、かき混ぜる。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油を入れ、中火で熱する。ズッキーニを加え、炒めたら蓋をして、火が通るまで蒸し焼きにする。塩と粗びき黒コショウで味を調える。
2、ズッキーニをフライパンの端に寄せて、卵を流し入れる。大きく菜ばしで混ぜて、炒り卵を作る。
3、全体的に混ぜ合わせたら器に盛り、粉チーズをかける。
■あと一品が15分で完成！ ズッキーニのバリエーションレシピ9選
ズッキーニのしょうゆソテー
イタリアンの印象が強いズッキーニを、生姜醤油で和惣菜にアレンジ。縦の薄切りにすることで火の通りがグッと早くなり、外側は香ばしく、内側はトロッとやわらかなコントラストが生まれます。仕上げにかつお節をたっぷり天盛りにすれば、ごはんのおかずにも最適です。
ズッキーニの生ハム巻き
ズッキーニは生のまま食べると、まるでキュウリのようなシャキッとした心地良いみずみずしさが際立ちます。素材が持つほのかな甘みが、生ハムのまろやかな塩気と見事にマッチ。オリーブオイルや黒コショウをひと振りすれば、おもてなしのスターターやワインのおともに喜ばれます。
ズッキーニとキノコのソテー
淡白でくせのないズッキーニは、キノコの濃厚な旨みと相性抜群。定番の輪切りにすることで、噛んだ瞬間にズッキーニ特有のジューシーな水分があふれ出ます。冷めても水気が出にくいので、毎日のお弁当の隙間を埋める常備菜としても大活躍してくれます。
ズッキーニとニンジンのきんぴら
手早く作れて保存も効く、お助け常備菜。ズッキーニは火が通りやすいため、ニンジンがしんなりしてからフライパンへ投入するのがポイント。ズッキーニのシャキシャキとした小気味良い歯ごたえがほど良く残り、定番の甘辛醤油味がどこかホッとする仕上がりです。
ズッキーニのタラコ和え
ピンクと緑のコントラストが美しい、火を使わないスピード副菜。レンジ加熱した後に、キッチンペーパーで余分な水分をしっかりと拭き取ってからタラコと和えるのが、味がぼやけない最大の秘訣です。食卓に彩りが足りないときにも、サッと作れて映えます。
ズッキーニの揚げ浸し
夏に恋しくなる揚げ浸しも、火の通りが早いズッキーニならわずか15分で完成。素揚げして熱々の状態のまま、冷たい出汁醤油にジュッと浸け込むことで、中心まで一気に旨みがしみ渡ります。冷蔵庫でキンキンに冷やしてからいただくのも、暑い日には格別のごちそうです。
ズッキーニのみそチーズ焼き
こっくり甘辛い味噌と、とろけるチーズのコクが、子どもの食欲をそそるお手軽グラタン風おかず。あらかじめフライパンでズッキーニの表面に焼き目をつけてからトースターへ入れることで、香ばしさが倍増します。濃いめの味つけで、おつまみにも最高です。
ズッキーニのベーコン炒め
旨みの強いベーコンの脂をズッキーニにたっぷり吸わせる、間違いないおいしさの炒め物。ズッキーニをいつもより少し厚めにカットすることで、サクッとした存在感のある食感を贅沢に堪能できます。塩コショウだけで、失敗なく味が決まるのも魅力です。
炒めてホクホク！ ズッキーニのシンプルソテー
ズッキーニ好きの方にこそ試してほしい、究極にシンプルな直球ソテー。ホクホクとした食感に仕上げるコツは、フライパンに入れたらむやみに触らないこと。表面にきれいな焼き色がつくまでじっくりと焼きつけることで、素材本来の甘みが内側にギュッと凝縮されます。
■ズッキーニで夏の食卓をより軽やかに
ズッキーニは油との相性が非常に良く、βカロチンの吸収率を高めてくれるため、夏バテ予防にもうれしい野菜です。
切り方や加熱時間の加減ひとつで、食感が変化するズッキーニ。今回ご紹介した簡単アイデアを参考に、洋風だけにとどまらない新しいおいしさを、ぜひ毎日の献立に組み込んでみてくださいね！
(ともみ)