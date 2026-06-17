横浜、中日で活躍した谷繁元信氏が１７日までに自身のインスタグラムを更新。豪華メンバーとの焼き肉ショットが話題になっている。谷繁氏は「三重県に来たら．．．ここの焼肉！人数多くてタグは付けきれない！笑」と焼肉店での写真をアップ。写真には谷繁氏のほかに、野村謙二郎氏、佐々木主浩氏、西山秀二氏、田中幸雄氏、片岡篤史氏、宮本慎也氏、和田一浩氏、内川聖一氏と豪華メンバーがずらりと並んだ。この投稿には「集