陸上女子１００メートル障害で東京世界選手権代表の田中佑美＝富士通＝が１７日、インスタグラムを更新。自身が契約するニューバランスに、女子２００メートルなどの日本記録を持つ井戸アビゲイル風果が加わったことを報告し、同社の陸上ウェアでの姿などを投稿した。井戸と手を繫いだショットを投稿し、「アビちゃん！ＷｅｌｃｏｍｅｔｏＮｅｗＢａｌａｎｃｅＦａｍｉｌｙ手繋いちゃった！」とつづった。田中