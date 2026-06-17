ＮＨＫ大阪放送局は１７日、同局制作の「かんさい熱視線」の今月１９日午後７時３０分に放送される「道は最後に開いたＧ１ジョッキー・今村聖奈」（２２歳・滋賀県出身にＪＲＡの今村聖奈騎手が出演すると発表した。同番組は、関西の社会問題や経済、文化、スポーツなど幅広いテーマを同局が独自の視点で掘り下げる地域報道・ドキュメンタリー番組。１９日の放送では、日本の女性で初めてＧ１レースを制した今村騎手にロング