【モデルプレス＝2026/06/17】スターバックスから、桃を贅沢に使った新作ビバレッジ「ピーチ ＆ ピーチミルク フラペチーノ」「チラックス ソーダ ピーチ」「クラフト ジューシー ピーチティー」が6月24日より登場する。【写真】スタバ新作は桃のビバレッジ3種◆桃を贅沢に味わう3スタイルむしっとした暑さの中で、その日の気分やシーンに合わせて心地よい一杯を選べる桃づくしの夏がスタートする。「ピーチ ＆ ピーチミルク フラ