長嶋一茂「良純はスゴイんだよね！」石原良純の特技を自分のことのように自慢＜ザワつく！金曜日＞

5月29日（金）の『ザワつく！金曜日』は、スペシャル企画「世界の素晴らしい絶景」と豪華合体2時間スペシャルで放送される。

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よる8時台の「世界の素晴らしい絶景」では、スタジオゲストに、松本伊代、渋谷凪咲、長谷川忍（シソンヌ）を迎え、タイトルどおり、世界各地から厳選した奇跡のような絶景映像を大特集する。

「落差世界一！天空から流れ落ちているかのような滝」や「5000万年前に現れたという“虹色の山”」、「50年以上、砂漠で燃え続けている“地獄の門”」など、地球の神秘を感じさせる大迫力の絶景が続々登場。

はたまた、「断崖絶壁にカラフルな家々が映える街並み」や「2000年以上前に造られた古代都市」など、人間の営みと自然が融合した絶景も。

圧倒的なスケールと美しさを誇る映像の数々に、スタジオメンバーも「これはスゴイ！」と感動しきりだ。

スタジオトークでは、長嶋一茂が過去に撮影した絶景の写真を公開。

旅先などで素晴らしい風景に遭遇したら、石原良純にその写真を一方的に送りつけていた、というビックリエピソードも打ち明ける。

毎回メッセージはひと言も添えず、ひたすら写真だけを送っているとのことだが、良純は画像を見ただけで一茂がどこで撮影したのかすぐに当ててくるのだと話して…。

一茂は 「良純はスゴイんだよね！」となぜか自分のことのように自慢。

スタジオの一同も、そんな良純の“特技”に「なんで（写真を見ただけで場所が）わかるの？」と驚く。

◆3人のこだわりが満載「究極のロールケーキ」誕生！

7時台の『ザワつく！金曜日』ブロックでは、絶品ロールケーキでおなじみの超有名スイーツ店からザワつくトリオにまさかのオファーが舞い込む。

そのオファーの内容は、「新たなロールケーキを開発してほしい」というもの。

今回、3人がロールケーキについて本気で激論するとともに、それぞれが考案したロールケーキがスタジオに登場する。

一茂は大好きなハワイを感じさせるトロピカル風、良純は大人の味わい、ちさ子は和の要素を取り入れた斬新ロール…と、三者三様の理想とこだわりが詰まった「究極のロールケーキ」が完成。大喜びの3人はさっそく試食するが、はたしてそのお味は？

さらに、「絶景」をテーマに「1位を当てるな選手権」も開催。

こちらは、20代から60代の男女10000人にアンケートを実施し、「一生に一度は見ておきたい世界の絶景ランキング」を作成。そのトップ10の中から“1位ではないもの”を予想していくバトルだ。

本企画でも、「悠久の時間を感じさせる峡谷」や「謎に満ちた天空都市」、「青い光に包まれる神秘の洞窟」、「真っ青なエーゲ海と白壁のコントラストが絵画のような島」などがランクイン。

思わずうっとりしてしまう映像の数々に3人も「これは行ってみたい！」と興奮するが…。ランキング予想バトルは、高嶋ちさ子が「意外すぎる…！」とがく然とする驚きの展開に。はたして、1位を当ててしまうのは誰なのか？

今回は、ザワつくトリオプロデュースのロールケーキに関して「重大発表」があるほか、一茂の「衝撃告白」で良純、ちさ子を驚かせる場面も。絶景ありグルメあり、笑いと驚きもたっぷり詰まった2時間スペシャルとなっている。