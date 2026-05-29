“ゾンビたばこ”と呼ばれる指定薬物を使用したとして有罪判決をうけた元プロ野球・広島カープの羽月隆太郎被告が28日夜、SNSの生配信で自身の他に5人の選手が“ゾンビたばこ”を使用していたという趣旨の発言をしました。

■「私を含め6人が同じ人物から購入」

28日夜、SNSで生配信を行った、元プロ野球・広島カープの羽月隆太郎被告（26）。

元広島カープ 羽月隆太郎被告（28日午後8時ごろ 羽月被告のSNSより）

「期待や応援を裏切ってしまった自分自身の情けなさを痛感しています。応援してくださったみなさんに、こんな形で終わりを迎えることに申し訳なく思っています」

「本当にご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした」

◇

“ゾンビたばこ”と呼ばれる指定薬物を使用したとして今月、有罪判決を受けた羽月被告。

28日夜の生配信で、自身のほかに5人の選手が“ゾンビたばこ”を使用していたとする趣旨の発言をしました。

羽月隆太郎被告

「令和7年4月ごろに、ある知人からシーシャだと言われて渡されたものを使用していました」

「この人物と関わりがあったカープ選手は、私を含めて6人が同じ人物から購入していました」

■“ゾンビたばこ”海外では関連疑われる複数の死亡事例も

“ゾンビたばこ”とは、指定薬物の「エトミデート」が含まれた電子たばこのことで、危険ドラッグの1つです。

中国のSNSに投稿された“ゾンビたばこ”を使用したとみられる人の映像では、車道をふらふらと歩く人や、立つのもままならず路上に倒れ込む人の姿も。

手足のしびれや意識障害などを引き起こすといい、海外では関連が疑われる死亡事例も複数確認されています。

この“ゾンビたばこ”を自宅で使用したとして、羽月被告はことし1月、逮捕されていました。当時、広島カープの現役選手でした。

逮捕直後は否認していたものの、その後、一転して容疑を認めていた羽月被告。今月行われた裁判で「拘禁刑1年、執行猶予3年」の有罪判決を受けていました。

■“広島カープでほかにも使っている選手がいる”

裁判では、“ゾンビたばこ”の使用を始めたきっかけについて、「知人から、シーシャで違法性はない」と言われてすすめられた、と説明しました。

その後、テレビでエトミデートの特集を見て、違法なものだと認識したといいます。

それでも使用を続けた理由について、「よく眠れるから」としたうえで…。

羽月隆太郎被告

「周囲に吸っているカープ選手がいたので。自分自身で正しい判断をするべきだった」

“広島カープでほかにも使っている選手がいる”と述べたのです。

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捜査関係者によると、捜査段階でも同様の話をしていたという羽月被告。

これを受け、警察は複数の選手に対して尿検査を実施。しかし使用を裏付けるものはなかったといいます。

■逮捕直後は否認「自分1人で背負おうと…」

球団は「全選手を対象に再度聞き取り調査をする」としていましたが、28日、羽月被告が口にした他の5人の存在。

また、逮捕直後は否認していた理由についてこう説明しました。

羽月隆太郎被告

「最初、自分1人で背負おうと考えていました。宮崎でのキャンプが始まるまで、私が使用した経緯やそれを使用するほかの選手について話をしなければ、警察がキャンプに行ってほかの選手に捜査を行うまでの時間を稼ぐことができると思っていた」

「またそのころには仮に警察が宮崎で他の選手の捜査をしても、時間が経過しているため尿検査で陽性反応はでないと考えていました」

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去年4月、知人から渡されて使用を始めたという羽月被告。

ただ専門家は、この時期が重要になるといいます。

薬物鑑定に詳しい法科学研究センター 雨宮正欣所長

「去年5月、規制薬物になった」

ゾンビたばこに含まれるエトミデートは去年5月、日本では所持や使用などを禁止する指定薬物に追加されていました。

雨宮正欣所長

「法規制前に所持しているものは罪に問うことができない。規制後は所持したり使用することは法違反」

「（規制される）5月前に買ったものを5月前に所持していた・使用したのは罪には問えない」

他の選手については、仮に購入が事実だったとしても、使用や所持していた時期によっては、法律違反にあたらない可能性もあると雨宮氏は指摘しました。

■球団本部長がコメント 広島ファンは「いないと信じたい」

広島ファンは…。

広島ファン（28日午後10時ごろ）

「球場で試合見ながらスマホで配信見てました。（選手に使用者）いないと信じたい。名前言われてないから。（Q.それはファンとして？）ファンとして。（Q.球場の雰囲気はどうだった？）周りの人もみんな羽月被告の配信見て騒いだり。自分含め6人いると羽月が言ったときは、色んな人が反応してた」「薬物のことで球団からいなくなったのは、すごくよくないことだし、そもそも薬物を使うこと自体がダメなことだから。他にいるなら早くいなくなってくれた方がチームとしてはいいのかな」

羽月被告の発言をうけて、広島カープはコメントを発表しました。

広島カープ 鈴木球団本部長

「何もコメントすることはない。こちらは調査はしているし、警察の捜査にも対応している。調査は継続中。ネットの発信に対して一つ一つこちらが反応することはない」

（5月28日放送『news zero』より）