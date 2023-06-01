お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が、過去の不祥事による違約金事情について明かす場面があった。

【映像】アンジャ渡部 不祥事の“違約金”に言及

5月28日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に渡部が登場した。

1993年に結成されたアンジャッシュは、「すれ違いコント」でブレイク。『爆笑オンエアバトル』で番組史上初となるコントでの優勝を果たし、『エンタの神様』では15年以上出演するレジェンドコンビに。しかし、渡部の不祥事による活動自粛を経て、現在コンビとしての活動は復帰しているものの、すれ違いコントは表舞台で披露されないままとなっている。

スタジオで、番組MCのお笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇から自粛中のお金事情を問われた渡部は、収入がゼロだったため貯金を切り崩して生活していたことを告白。吉村から「家賃とか全部ですよね。ざっくり何割（減ったん）ですか？」と突っ込まれると、「それ以外の費用もさ。それこそ……違約金ですよ」と、不祥事関連の費用を自ら切り出した。

具体的な金額については「言えない」としつつも、吉村に対し「本当に気をつけたほうがいい。全財産持っていかれるぐらい」と忠告する。

また、当時は7〜8本のCMに出演していたといい、「それはもちろん契約違反ですから。（貯金は）ほとんどなくなりました」と、改めてその莫大さを表現していた。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCをタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が務める。