5月26日、俳優の三田村邦彦が自身のXを更新し、読売巨人軍の阿部慎之助前監督が逮捕された話題に私見を述べた。阿部前監督に対して同情的な見解をつづったが、ある発言が物議を醸している。

阿部前監督は交流戦開幕を控えた5月25日の夜、自宅で18歳の長女に暴力を振るったとして現行犯逮捕され、世間を大きく騒がせた。

「長女と次女のケンカの仲裁に入ったところ、長女から言い返されたことに腹を立てて暴行を加えたとされています。阿部前監督は26日に釈放されたものの、監督を辞任し、記者会見で騒動を涙ながらに謝罪。家庭内でのできごとから逮捕に至ったことに関して、SNSでも議論が交わされています」（スポーツ紙記者）

この逮捕劇を受けて、三田村はXで《巨人阿部監督 この件は警察で逮捕が妥当だったのかしっかり検証してほしい！ 子供の喧嘩を止めただけ？かどうかも第三者はわからないので検証結果を報告する義務があると思います》と、疑問を投げかけた。

「続く投稿で、三田村さんは《親が子供が間違ったことをしたら怒鳴ったり》と、親のしつけに言及。さらに、《演出家蜷川幸雄氏が物を投げつけた罵声を浴びせたり 星野監督が選手をポカリ！これはコンプラ違反？虐待？にあたるかどうかよーく考えてみましょうよ》と、著名人2人の名前をあげたのです。最後には、《子を育てる親は善悪をどう教える？すべて『虐待』ですませていいはずがない》と問題提起しました」（芸能記者）

三田村が述べた子どものしつけに関する持論を受けて、Xでは

《何でもかんでも虐待では無い 親には愛の鞭がある》

といった賛同する声があがっている。一方で、

《ズレ過ぎていて話しにならない》

《蜷川さん、星野さんの相手は「プロ」なので、「家族間の問題」とは関係ありません。問題を切り分けましょう》

など、反発する声も聞かれているのだ。

「星野仙一さんは中日や阪神タイガースなどの監督を務め、優勝に導きました。ただ、選手に対する“鉄拳”は有名で、中日の監督時代には審判への暴言、暴行を働いたことで、制裁金100万円の裁定が下されました。また、演出家の蜷川（にながわ）幸雄さんも演劇界の巨匠ではありますが、俳優に対して灰皿を投げたり、罵声を浴びせるなど厳しい指導が認知されました。

ただ、星野さんと蜷川さんは仕事関係での“指導”の一環だったのに対し、阿部前監督は親子関係でのトラブルのため、比較する対象が異なります。阿部さんの子どもに対するしつけに理解を示す三田村さんの姿勢には賛同する人もいたようですが、著名人を例に出したことで疑問を持たれ、結果的に“余計なひと言”になってしまったようです」（前出・芸能記者）

こうした反応を受けてか、三田村は27日のXで《暴力を正当化？ とんでもない！してるわけがない！私は常日頃から言ってるように暴力、戦争反対！の平和主義ですよ》と投稿。自身は暴力に反対であることを強調したが、誤解が生じてしまったようだ。

「三田村さんが例に出した星野さんは選手を叩く、蜷川さんは俳優にものを投げるといった言動を取ったことで知られています。ただ、三田村さんは2人の名前を出しつつ、《これはコンプラ違反？虐待？にあたるかどうかよーく考えてみましょう》とつづり、子どもへのしつけが虐待と受け取られることに疑問を呈しました。こうした表現から、三田村さんが暴力的な言動を肯定しているような印象を受ける人もいたようです」（同前）

阿部前監督に言及したところ、思わぬ波紋を呼ぶことになってしまった。