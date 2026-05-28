嵐のラストライブがいよいよ5月31日に迫ってきた。

【写真】「嵐ラストライブ」堂々と名言、Amazonの衝撃“便乗広告”

24日にはラストライブの生配信を告知するテレビCMが民法キー局5社で同時放送。30秒間の予告映像を放送した。嵐の公式YouTubeやSNSでは1分間のフルver.が公開されており、映像は『感謝カンゲキ雨嵐』『Happiness』『A・RA・SHI』の楽曲と共に、過去のライブ映像がまとめられたものだ。

嵐の“音漏れ”参戦を控える呼びかけ

一方、25日にはSTARTO ENTERTAINMENTが公式Xを更新。

《5/31（日）に開催されるARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」東京ドーム公演において、会場およびその周辺の混雑を避けるため、公演のチケットをお持ちでない方は、東京ドームへのご来場はお控えくださいますようお願いいたします》

と注意事項を掲載した。

「嵐のライブに限らず、会場からの“音漏れ”を期待して会場付近へ足を運ぶファンは珍しくありません。チケットがなかなか取れない人気アーティストなら尚更、漏れ出た音でもいいから聞きたいと思うファンは多いもの。しかし当然、周辺の施設や地域の人たちに迷惑をかけかねない行為です。STARTO社も、その点を考慮して呼びかけをおこなったのでしょう」（イベント企画会社広報）

加えて、嵐のラストライブは公式の生配信も決まっている。運営としては、チケットが外れた人は生配信で見てほしいという思いもあるのだろう。

公式からの“お願い”に、「プロの嵐ファンは迷惑行為はしない！みんな胸を張って当日を迎えようね」「チケット無い人が会場に殺到しても5人は喜びません」「嵐の5人と参戦するファンが笑顔で終えられるように、マナーは絶対守ろう！」「推しに迷惑かけてまで音漏れ聞きに行くのは本当のファンじゃない」などと賛同の声が溢れている。

Amazonは嵐ラストライブを広告に

しかし、一方で「ドームの写真だけ撮りに行きたかったんだけど、それも駄目なのかな……」「来るなじゃなくて、音漏れは駄目ってはっきり言ってほしい。グッズとかガチャを現地で買いたい人はどうするのさ」「グッズ整理券持ってたらライブチケットなくても行くしかないよね？」「ライブ始まったら帰るから、写真だけでも撮らせて」といった声もあがっている。

ラストライブとあって現地に行きたいというファン心理はわかるものの、グッズ整理券を持っている人は別として、そうでない人は来場を控えるのがやはりマナーだろう。写真を撮るだけの人でも、大勢集まれば混乱が予想されるからだ。

「Amazonからは、ラストライブに合わせて“便乗広告”まで出る事態になっています。『FireTV Stick』の広告なのですが、堂々と《嵐ラストライブ配信を大画面で観たい人》と謳っていて驚きました（笑）」（アイドル誌ライター）

大企業も便乗してしまうほど、世間の注目度が高い嵐のラストライブ。“有終の美”を汚さないよう、ファンは自分を厳しく律しないとならないようだ。