今季で契約満了のMF鎌田大地、クリスタル・パレスが契約更新を希望か…一転して“ロンドン残留”の可能性

今季で契約満了のMF鎌田大地、クリスタル・パレスが契約更新を希望か…一転して“ロンドン残留”の可能性