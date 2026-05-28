【女性が選ぶ】カリスマ性があると思う「STARTO社若手タレント」ランキング！ 1位「目黒蓮」、2位は？
All About ニュース編集部は2026年5月13日、全国の10〜60代の女性291人を対象に「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施しました。
今回は、STARTO ENTERTAINMENTに所属する30歳未満のタレントを対象として、「女性限定」でアンケートを行っています。
それでは、「カリスマ性があると思う、STARTO社所属の若手タレント」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、Snow Manのラウールさんでした。高身長でスタイルのいいラウールさんは、個人ではモデルとして大人気です。パリコレデビューをはじめ、日本だけでなく世界を舞台に活躍。まさに、カリスマと呼べる活動をしてきました。
さらに、グループの中でダンススキルが高いメンバーとして有名です。『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）では、ラウールさんとダンス天才姉妹で結成した“Bumpy”が、世界大会への切符をつかんだことが明かされ話題に。俳優業でも人気が高く、マルチに活躍しているアイドルです。
回答者からは、「スタイルもいいし、存在感のある雰囲気がとてもいい」（50代／愛知県）、「圧倒的なスタイルと華やかなオーラがあり、ステージに立つだけで目を引く存在感がある」（40代／鹿児島県）、「グループの顔であり人を引っ張る力があると思う」（30代／北海道）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、同じくSnow Manの目黒蓮さんでした。目黒さんといえば、日本を代表する若手俳優として大活躍中です。今年だけでも、主演を務めた『ほどなく、お別れです』や『SAKAMOTO DAYS』が、立て続けに公開され大ヒットを記録。さらに、世界的にヒットした配信作品『SHOGUN 将軍』シーズン2に出演が決まるなど、俳優として常に進化を続けています。
また、フェンディの日本人男性初ブランドアンバサダーを担当するなど、モデルとしても大人気。多くの人が注目するアイドルとして、幅広い世代から支持されています。
回答者からは、「顔の美しさもスタイルも芝居のうまさも飛び抜けているから」（30代／大阪府）、「多方面で活躍していてアイドル以外の仕事もたくさんこなしている印象がある」（30代／香川県）、「アイドルとしても俳優としても一流であるし、女性はもちろん男性も知ってる方が多いと思う」（30代／北海道）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
今回は、STARTO ENTERTAINMENTに所属する30歳未満のタレントを対象として、「女性限定」でアンケートを行っています。
それでは、「カリスマ性があると思う、STARTO社所属の若手タレント」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：ラウール（Snow Man）／87票
2位に選ばれたのは、Snow Manのラウールさんでした。高身長でスタイルのいいラウールさんは、個人ではモデルとして大人気です。パリコレデビューをはじめ、日本だけでなく世界を舞台に活躍。まさに、カリスマと呼べる活動をしてきました。
さらに、グループの中でダンススキルが高いメンバーとして有名です。『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）では、ラウールさんとダンス天才姉妹で結成した“Bumpy”が、世界大会への切符をつかんだことが明かされ話題に。俳優業でも人気が高く、マルチに活躍しているアイドルです。
回答者からは、「スタイルもいいし、存在感のある雰囲気がとてもいい」（50代／愛知県）、「圧倒的なスタイルと華やかなオーラがあり、ステージに立つだけで目を引く存在感がある」（40代／鹿児島県）、「グループの顔であり人を引っ張る力があると思う」（30代／北海道）などの意見が寄せられました。
1位：目黒蓮（Snow Man）／123票
1位に選ばれたのは、同じくSnow Manの目黒蓮さんでした。目黒さんといえば、日本を代表する若手俳優として大活躍中です。今年だけでも、主演を務めた『ほどなく、お別れです』や『SAKAMOTO DAYS』が、立て続けに公開され大ヒットを記録。さらに、世界的にヒットした配信作品『SHOGUN 将軍』シーズン2に出演が決まるなど、俳優として常に進化を続けています。
また、フェンディの日本人男性初ブランドアンバサダーを担当するなど、モデルとしても大人気。多くの人が注目するアイドルとして、幅広い世代から支持されています。
回答者からは、「顔の美しさもスタイルも芝居のうまさも飛び抜けているから」（30代／大阪府）、「多方面で活躍していてアイドル以外の仕事もたくさんこなしている印象がある」（30代／香川県）、「アイドルとしても俳優としても一流であるし、女性はもちろん男性も知ってる方が多いと思う」（30代／北海道）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)