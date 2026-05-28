独自コメント到着！HAPPY CREATORS、3rdシングルを両A面で6月30日にリリース

「世界中にハッピーを届ける」をコンセプトに掲げるアイドルグループの“ハピクリ”ことHAPPY CREATORSが、3rdシングルを6月30日（火）にリリースする。

今回のシングルは、新曲『はっぴーチャンス!!』と、神宿が2019年に発表し、TikTokを起点に世界中で再ヒットを続けている名曲『グリズリーに襲われたら▽』のカバーを両A面で収録した1枚。

『はっぴーチャンス!!』は、でんぱ組.inc、私立恵比寿中学など人気アイドルへの楽曲提供で知られるけんたあろは（清野研太郎）が作詞・作曲・編曲を一貫して担当。「幸せになっていい」--自分を後回しにしてきた全ての人へ、HAPPY CREATORSが全力で背中を押す新たな代表曲だ。

『グリズリーに襲われたら▽』は、清竜人が神宿に書き下ろした2019年リリースの楽曲を、HAPPY CREATORSがカバー。「もしも帰り道でグリズリーに襲われたら、パジャマでも裸足でも今すぐ来て！」という突拍子もない設定で綴られる本曲は、原曲のYouTube MVが累計1,000万回再生を超えるロングヒットを記録。2026年3月にはスペインのケンタッキーフライドチキン公式X（@KFC_ES）が本楽曲をBGMに使用した動画を投稿し、約20万いいねを獲得するなど、世界規模で再びバズを巻き起こしている。

その他、ボーナストラックとして、作詞・作曲を谷のばらが担当した『日めくりカレンダー』（HP盤限定）、作詞・作曲を匿名ゲルマが担当した『幸せにしちゃうかんね！』（CR盤限定）が収録される。

CD発売日は2026年6月30日（火）で、これに先駆けて『グリズリーに襲われたら▽』を6月9日（火）よりサブスクリプションサービスにて先行配信する。

また、3rdシングルのリリースと並走する形で、全国10公演を巡る夏ツアーを開催。6月5日（金）東京・渋谷WWWを皮切りに、9月17日（木）東京・渋谷WWW Xでのファイナル公演まで全国を巡る。初日公演にてハピクリ版『グリズリーに襲われたら▽』を初披露する。

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【メンバーコメント】

★七瀬こあ（イエロー担当）今回、ハピクリ3rdシングルをリリースさせていただくことになりました！みなさんの日常をハピクリらしく肯定する『はっぴーチャンス!!』と、清竜人さんが手がける神宿さんの名曲『グリズリーに襲われたら▽』のリバイバル、計2曲を両A面でリリースさせていただきます！3rdシングルが世界中のたくさんの方に愛され、世界が一層HAPPYになりますように！ ★楠森しゅり（ピンク色担当）約1年ぶりのシングルリリースということで、お届けできる日をずっと楽しみにしてきました。早くみんなに聴いていただきたい！と思う、自信たっぷりな2曲です！新たにハピクリを知ってくれる人がたくさん増えますように▽ ★松本せりな（オレンジ色担当）今回、ハピクリは3rdシングルをリリースさせていただくことになりました！皆さんに早くお届けしたいなとワクワクしています。この2曲で、世界のHAPPYボルテージが上がりますように！

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【リリース情報】

タイトル：はっぴーチャンス!! / グリズリーに襲われたら▽リリース：HAPPY CREATORS 3rd Single（両A面）CD発売日：2026年6月30日（火）サブスク先行配信：2026年6月9日（火）0時／『グリズリーに襲われたら▽』形態・価格：HP盤／CR盤 各\1,500（税込） CD-EP 全3曲

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【ツアー情報】

■全国ツアー「はっぴー巡礼計画！」HAPPY CREATORS SUMMER TOUR 2026

6月5日（金）東京・Shibuya WWW OPEN 18:15／START 19:00 ※FIRST DAY6月14日（日）群馬・Club JAMMERS OPEN 15:30／START 16:007月11日（土）長野・the Venue OPEN 14:40／START 15:008月11日（火）栃木・Utsunomiya HELLO DORRY OPEN 11:40／START 12:008月15日（土）京都・Kyoto TRUST OPEN 19:00／START 19:208月16日（日）大阪・STARBOX OPEN 11:40／START 12:008月21日（金）神奈川・Buzz Front Yokohama OPEN 18:40／START 19:009月6日（日）福岡・Fukuoka Pocket OPEN・START 追って発表9月13日（日）埼玉・Nishikawaguchi Hearts OPEN 16:10／START 16:309月17日（木）東京・Shibuya WWW X OPEN・START 追って発表 ※FINAL

【チケット料金】初日公演（6月5日 Shibuya WWW） 最優先 \10,000／優先 \7,000／ 一般 \2,500／初めまして \0通常公演 優先 \7,000／一般 \2,500／女性 \1,500