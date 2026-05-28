元アプガ（2）吉川茉優、年内で芸能界引退「新しい道へ進む決断をしました」【全文】
【モデルプレス＝2026/05/28】アップアップガールズ（2）の元メンバー・吉川茉優（28）が、所属事務所「YU-Mエンターテインメント」を退所し、年内で芸能界を引退することがわかった。5月28日、事務所の公式サイトを通じ発表した。
【写真】芸能界引退を発表した元アイドル
吉川は「年内をもちましてアーティスト活動を終了し、事務所を退所することをご報告させていただきます」と発表。周囲への感謝をつづりつつ「自分自身と向き合い続けた結果、 これから先の人生を考え、 新しい道へ進む決断をしました」と引退の理由を明かした。
なお年内にはアルバムのリリースや、ライブ、イベント等を予定しているといい「この活動を通して経験したこと、 出会えた景色、 皆さんからいただいた愛情は、 これから先もずっと私の宝物です。ここまで歩んできた時間を、 心から誇りに思っています。最後まで吉川茉優を見届けていただけたら嬉しいです」と結んでいる。
吉川は、1998年5月28日生まれ、秋田県出身。約9年にわたり、アイドルグループ・アップアップガールズ（2）として活動。グループ卒業後は、ソロアーティストとして活躍している。（modelpress編集部）
いつも吉川茉優を応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、吉川茉優がYU-Mエンターテインメントを退所し、芸能界を引退することとなりましたことをご報告申し上げます。
アップアップガールズ（2）として2017年2月に弊社に所属して以来、約9年にわたりグループ卒業後もソロで活動を続けてまりましたが、新たな一歩を踏み出したいという本人の意向を尊重し、話し合いを重ねた結果、弊社との専属マネージメント契約を終了することとなりました。
なお、引退時期は年内を予定しており、それまでの期間、様々なライブやイベント等を予定しておりますので詳細が決まり次第、順次ご案内させていただきます。
これまで応援してくださったファンの皆さま、関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。吉川茉優のこれからの歩みに対しましても、変わらぬご声援を賜りますようお願い申し上げます。
2026年5月28日
YU-Mエンターテインメント株式会社
この度、吉川茉優は年内をもちましてアーティスト活動を終了し、事務所を退所することをご報告させていただきます。
これまで活動を続けてこられたのは、 応援してくださった皆さま、 支えてくださったスタッフの皆さま、 そして出会ってくださった全ての方のおかげです。
活動の中で、本当にたくさんの出会いがありました。
ステージの上で出会えた皆さん、 作品を通して出会えた皆さん、 どんな瞬間も、私にとってかけがえのない時間でした。
そして、長い間支え続けてくださった山田社長をはじめ、事務所の皆さまには、感謝の気持ちでいっぱいです。
未熟だった頃からここまで育てていただき、 様々な経験をさせていただけたこと、 心から感謝しています。
楽しいことばかりではなく、 悩んだこと、苦しかったことも沢山ありました。
それでもステージに立つたび、 皆さんの存在に何度も救われてきました。
気づけば、家族のように大切な存在になっていました。
自分自身と向き合い続けた結果、 これから先の人生を考え、 新しい道へ進む決断をしました。
活動終了までの時間、大好きな音楽と、皆さんと過ごせる一瞬一瞬を大切にしながら全力で活動していきます。
年内にはアルバムのリリースや、地元・秋田でのライブも実現したいと思っています。
かけがえのない時間を、最後まで皆さんと一緒に作っていけたら嬉しいです。
この活動を通して経験したこと、 出会えた景色、 皆さんからいただいた愛情は、 これから先もずっと私の宝物です。
ここまで歩んできた時間を、 心から誇りに思っています。
最後まで吉川茉優を見届けていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
吉川茉優
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◆吉川茉優、年内で芸能界引退
吉川は「年内をもちましてアーティスト活動を終了し、事務所を退所することをご報告させていただきます」と発表。周囲への感謝をつづりつつ「自分自身と向き合い続けた結果、 これから先の人生を考え、 新しい道へ進む決断をしました」と引退の理由を明かした。
吉川は、1998年5月28日生まれ、秋田県出身。約9年にわたり、アイドルグループ・アップアップガールズ（2）として活動。グループ卒業後は、ソロアーティストとして活躍している。（modelpress編集部）
◆全文
いつも吉川茉優を応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、吉川茉優がYU-Mエンターテインメントを退所し、芸能界を引退することとなりましたことをご報告申し上げます。
アップアップガールズ（2）として2017年2月に弊社に所属して以来、約9年にわたりグループ卒業後もソロで活動を続けてまりましたが、新たな一歩を踏み出したいという本人の意向を尊重し、話し合いを重ねた結果、弊社との専属マネージメント契約を終了することとなりました。
なお、引退時期は年内を予定しており、それまでの期間、様々なライブやイベント等を予定しておりますので詳細が決まり次第、順次ご案内させていただきます。
これまで応援してくださったファンの皆さま、関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。吉川茉優のこれからの歩みに対しましても、変わらぬご声援を賜りますようお願い申し上げます。
2026年5月28日
YU-Mエンターテインメント株式会社
◆吉川茉優コメント
この度、吉川茉優は年内をもちましてアーティスト活動を終了し、事務所を退所することをご報告させていただきます。
これまで活動を続けてこられたのは、 応援してくださった皆さま、 支えてくださったスタッフの皆さま、 そして出会ってくださった全ての方のおかげです。
活動の中で、本当にたくさんの出会いがありました。
ステージの上で出会えた皆さん、 作品を通して出会えた皆さん、 どんな瞬間も、私にとってかけがえのない時間でした。
そして、長い間支え続けてくださった山田社長をはじめ、事務所の皆さまには、感謝の気持ちでいっぱいです。
未熟だった頃からここまで育てていただき、 様々な経験をさせていただけたこと、 心から感謝しています。
楽しいことばかりではなく、 悩んだこと、苦しかったことも沢山ありました。
それでもステージに立つたび、 皆さんの存在に何度も救われてきました。
気づけば、家族のように大切な存在になっていました。
自分自身と向き合い続けた結果、 これから先の人生を考え、 新しい道へ進む決断をしました。
活動終了までの時間、大好きな音楽と、皆さんと過ごせる一瞬一瞬を大切にしながら全力で活動していきます。
年内にはアルバムのリリースや、地元・秋田でのライブも実現したいと思っています。
かけがえのない時間を、最後まで皆さんと一緒に作っていけたら嬉しいです。
この活動を通して経験したこと、 出会えた景色、 皆さんからいただいた愛情は、 これから先もずっと私の宝物です。
ここまで歩んできた時間を、 心から誇りに思っています。
最後まで吉川茉優を見届けていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
吉川茉優
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