SEVENTEEN、新ユニット結成「独創的な感覚を動力として絶えず疾走する彼らの推進力を表現」
13人組グループ・SEVENTEENのTHE 8とVERNONが、新ユニット「V8 （SEVENTEEN）」を結成。6月29日にファーストアルバムをリリースすることが、発表された。
【写真】歓声に照れ笑い…！パネルに隠れてしまったMINGYU
V8は、THE 8の「8」とVERNONの「V」を組み合わせた名前となる。所属事務所「PLEDIS Entertainment」は「強力な加速を生み出す8気筒エンジンのように、独創的な感覚を動力として絶えず疾走する2人の推進力を表現した」と説明した。
SNSでは、日常の至るところに溶け込んだ「V8」の文字や、「V」「8」の形をしたハンドサインを収めた写真があふれている。4月27日から約1ヶ月間行われた「V8 HUNT」チャレンジのおかげであり。同名の商標から本に登場する一節、街中の看板に至るまで、V8への期待感がチャレンジへの参加へとつながっている。
V8はアルバム発売後、単独公演で休むことなく活動を続ける。7月11日、12日に京畿道高陽市のKINTEX第1展示場1ホール、18日、19日に香港のアジアワールド・エキスポホール10にて『2026 VERNON THE 8 [V8] LIVE』が開催される。28日に公開されたポスターはタイポグラフィーを活用したデザインで、V8の存在感を強烈に印象づけている。シンプルでありながら粗い質感から、このユニットならではの独特なエネルギーが感じられる。
THE 8とVERNONはこれまで、SEVENTEENとしての活動はもちろん、個人の創作能力も認められてきた。THE 8は2024年にリリースした中国EP「STARDUST」をはじめ、さまざまなジャンルのソロ曲を着実に発表している。また、音楽と現代舞踊を融合させたアートフィルムシリーズ『THE 8 Contemporary ART』を通じて、芸術的スペクトルの幅を広げてきた。
VERNONはSEVENTEENだけでなく、ユギョム、ボムジュ、ドランク・タイガーなどさまざまなアーティストの楽曲制作に参加し、2024年に韓国音楽著作権協会の正会員に昇格した。昨年は、米国で最も権威ある音楽賞「グラミー賞」の受賞者選定に参加するレコーディング・アカデミーの投票会員にも加わった。2022年には、自身が作詞・作曲に参加したミックステープ「Black Eye」を発表し、好評を博した。
【写真】歓声に照れ笑い…！パネルに隠れてしまったMINGYU
V8は、THE 8の「8」とVERNONの「V」を組み合わせた名前となる。所属事務所「PLEDIS Entertainment」は「強力な加速を生み出す8気筒エンジンのように、独創的な感覚を動力として絶えず疾走する2人の推進力を表現した」と説明した。
V8はアルバム発売後、単独公演で休むことなく活動を続ける。7月11日、12日に京畿道高陽市のKINTEX第1展示場1ホール、18日、19日に香港のアジアワールド・エキスポホール10にて『2026 VERNON THE 8 [V8] LIVE』が開催される。28日に公開されたポスターはタイポグラフィーを活用したデザインで、V8の存在感を強烈に印象づけている。シンプルでありながら粗い質感から、このユニットならではの独特なエネルギーが感じられる。
THE 8とVERNONはこれまで、SEVENTEENとしての活動はもちろん、個人の創作能力も認められてきた。THE 8は2024年にリリースした中国EP「STARDUST」をはじめ、さまざまなジャンルのソロ曲を着実に発表している。また、音楽と現代舞踊を融合させたアートフィルムシリーズ『THE 8 Contemporary ART』を通じて、芸術的スペクトルの幅を広げてきた。
VERNONはSEVENTEENだけでなく、ユギョム、ボムジュ、ドランク・タイガーなどさまざまなアーティストの楽曲制作に参加し、2024年に韓国音楽著作権協会の正会員に昇格した。昨年は、米国で最も権威ある音楽賞「グラミー賞」の受賞者選定に参加するレコーディング・アカデミーの投票会員にも加わった。2022年には、自身が作詞・作曲に参加したミックステープ「Black Eye」を発表し、好評を博した。