〈悪ふざけの域を超えてる〉〈外食が怖くなるレベルだよ〉──飲食店で新たな"迷惑系動画"の被害が起きたようだ。

【写真】炎上中の動画を投稿したTikTokの男性ユーザー。レーン上の寿司に洗剤をかける瞬間や、洗剤をかけたハンバーガーをトイレに流す様子なども…

5月27日ごろに動画投稿サイト「TikTok」に投稿された動画が、ネット上で問題視されている。投稿者は、大手回転寿司チェーン「はま寿司」とみられる店舗において、レーン上に提供された寿司に食器用洗剤とみられる液体をボトルからぶっかける様子を撮影し、投稿。動画は5月28日15時までに71万回以上再生され、投稿者に対する批判が噴出している。

SNS炎上に詳しいライターが解説する。

「炎上中の動画を投稿したのは、TikTokの男性ユーザー。現在、フォロワーは1万人ほどです。タッチパネルで注文した商品専用の流れるレーンに提供された寿司皿に、食器用洗剤をかけて、それを手に取るところまでが撮影されていました。

このユーザーは過去にも複数"迷惑系"の動画を投稿しています。中には、『トイレットペーパー持ち出し禁止』の貼り紙がされたトイレからロールごと持ち出す行為や、ハンバーガーに食器用洗剤をかけて便器に投げ捨てる様子など、公共の場で撮影したとみられる動画もいくつかある。炎上狙いの動画で注目を集めているようです」（SNS炎上に詳しいライター）

こうした迷惑系投稿者による動画は、以前からたびたび問題視されてきた。

「2023年には、岐阜県の大手回転寿司チェーン『スシロー』において、高校生が卓上調味料の醤油差しを舌で直接舐めるなどした動画が拡散し、炎上。これに対し、高校生とその保護者は謝罪を行なっていますが、スシロー側はそれを拒否する厳しい姿勢を取りました。実際、この迷惑動画が拡散された直後、株価が急激に下落し、時価総額170億円が吹き飛んだとされています。

また、昨年5月には屋内型レジャー施設『ラウンドワン』のカラオケルーム内で、ライブ配信中に女性ライバーが店のグラスに放尿する騒動も起こりました。この女性はのちに威力業務妨害の疑いで書類送検されています。その際、店舗側は該当する可能性のあるグラスをすべて破棄するなどの対応を迫られました」（同前）

一方、コメント欄では「AIによって生成された動画なのでは」との指摘もある。前出・ライターが続ける。

「目を疑うような動画内容であることにくわえ、昨今の生成AIの急速な発達によって、このクオリティの動画を生成することは難しくはない今、そういった声があるのは当然でしょう。ただ、動画の真贋に問わず、こうした"迷惑系"動画の作成・拡散による風評被害や、損害は無視できないものがある」（同前）

冒頭の動画では、洗剤が皿からレーンにこぼれ落ちたとみられる様子も映り込んでいた。もしAI動画でなく実際に撮影されたものであれば、店舗の機材にも影響を及ぼしかねない。

問題になっている動画について、「はま寿司」を運営する「株式会社ゼンショーホールディングス」に取材したところ、以下の回答が得られた。

「動画について、株式会社はま寿司としてはすでに把握しております。動画に映っているお皿のデザインや店舗設備などから、はま寿司の店舗で撮影されたと見受けられます。店舗については現在特定中です」（はま寿司・広報担当）

また今後の対応については「警察への相談も含め厳正な姿勢で対処してまいります」と答えた。

「多くのお客様に安心してご飲食をお楽しみいただく空間において、このような不適切な行為を行うことは到底容認できるものではありません。また、他のお客様の健康被害につながる可能性もあり、極めて重大な問題であると認識しております」（同前）

"迷惑系投稿者"による被害はなくならないのか──。