「ちょっと待ってて」とわざわざ確認しに行ってくれた店員から、全く説明になっていない言葉が返ってきたら唖然とするに違いない。投稿を寄せた東京都の女性（70代〜／専業主婦）は、かつて巣鴨にあるレストランを訪れた際、サラダについて店員に質問したら拍子抜けするようなことを言われた。（文：法田ひまり）「はあ？なんじゃそりゃあと皆でズッコケました」「その頃流行り出したシーザーサラダドレッシングがメニューにあって