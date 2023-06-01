【アイアンコング シュバルツ仕様 1999 -Recolor-】 6月23日発売 価格：21,450円 コトブキヤは、プラモデル「アイアンコング シュバルツ仕様 1999 -Recolor-」を6月23日に発売する。価格は21,450円。 アニメ「ゾイド -ZOIDS-」より「アイアンコング シュバルツ仕様」が、より劇中をイメージした成型色と配色で再登場。劇中と同様に、“赤と黒”で色分けされた特徴的なボ