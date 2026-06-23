【「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」UTコレクション】 7月17日 Tシャツ発売 価格： WOMEN 各1,990円 KIDS 各990円 7月24日 スウェットシャツ発売 価格： WOMEN 3,990円 KIDS 1,990円 ユニクロは、「『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』UTコレクション」としてWOMEN/KIDS用Tシャツを7月17日、スウェットシャツを7月24日