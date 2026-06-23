◇インターリーグツインズ―ドジャース（2026年6月22日ミネアポリス）ツインズのバイロン・バクストン外野手（32）が22日（日本時間23日）、本拠でのドジャース戦でア・リーグトップに並ぶ25号本塁打を放った。大谷の17号ソロで先制点を失った直後、リーグを代表する長距離砲が強烈なお返しを見舞った。オープナーのドジャース・クラインが投じた98.4マイル（約158.3キロ）直球を強振。打球は高い弧を描き、左中間スタン