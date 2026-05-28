岡本が「スポーツネット」のヒーローインタビューに登場

【MLB】Bジェイズ 2ー1 マーリンズ（日本時間28日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が27日（日本時間28日）、本拠地で行われたマーリンズ戦に「5番・三塁」で先発出場し、6回の第3打席で19試合ぶりとなる11号を放った。決勝弾を放って試合後にはヒーローインタビューに呼ばれると、ナインから手荒い祝福を受けた。その横で、美女レポーターにも思わぬ“被害”が及んだ。

岡本は1-1と同点の6回、左腕ナーディのチェンジアップを捉え、右翼席へアーチをかけた。飛距離393フィート（約119.7メートル）を記録。5日（同6日）の敵地・レイズ戦以来、約3週間ぶりの一発となった。これが決勝打となり、試合後はカナダ放送局「スポーツネット」のグラウンドインタビューに呼ばれた。

同局でレポーターを務めるヘイゼル・メイさんから本塁打の打席のアプローチを聞かれた岡本は、「なんとか前に飛ばそうと思っていたんで、打てて良かったです」と笑顔を浮かべた。「5月5日（日本時間6日）以来のホームランでしたが、ホームランを打ったお気持ちをお聞かせください」とさらに質問をされた時だった。後方からマイルズ・ストロー外野手らがゲータレードシャワーを岡本に浴びせかけ、場内は大盛り上がりを見せた。

ストローが追撃するように、もう一つのボックスからゲータレードを岡本にかけると、なんとメイさんにも“着弾”。岡本も気まずそうな表情を浮かべ、白いドレス風コーデのメイさんも悲しい表情を見せた。その後、ストローはお詫びのハグを交わし、どうにか事態を沈静化させた。（Full-Count編集部）