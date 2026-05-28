バナナとキャラメルが重なる至福のデザート「バナナ&キャラメルケーキ」

「バナナ&キャラメルケーキ」540円

味は変わらないのに形やサイズを理由に廃棄されてしまう規格外の「もったいないバナナ」を使用し、主要原材料に動物性食材を含まないプラントベースのケーキ。バナナ果肉とバナナピューレを合わせたバナナムースの中から、キャラメルソースがとろりと広がります。ケーキには、やさしい甘さの豆乳ホイップクリームとキャラメルソース、ローストアーモンドをトッピング♪ バナナとキャラメルの風味はもちろん、サクサクとしたクランチ生地の食感も楽しめます！



バナナの甘さとチョコの風味を堪能！「バナナチョコドーナツ」

「バナナチョコドーナツ」310円

「もったいないバナナ」のやさしい味わいとチョコの相性が抜群な「バナナチョコドーナツ」。しっとりもっちりとしたドーナツ生地に、なめらかなバナナチョコクリームを入れ、バナナとチョコ味のコーティングをした見た目も楽しいスイーツです。主要原材料に動物性食材を使用していないとは思えないおいしさで、コーヒーのお供にもぴったり♪



レモンのさわやかな酸味とやさしい甘さ「レモンキューブケーキ」

「レモンキューブケーキ」300円

レモンの香りたっぷりのソースと植物性チーズ風味クリームを、しっとりとしたレモン生地に閉じ込めた、プラントベースのケーキが登場！ 小さなキューブサイズで食べやすいのもうれしいポイントです♪ さわやかな味わいは、これからの季節にぴったり!



タコスのうま味を彩り野菜と味わう♪「タコス サラダラップ」

「タコス サラダラップ」530円

タコスとアボカドや彩り豊かな野菜をトルティーヤで包んだ、メキシカン風サラダラップ。主要原材料に動物性食材を使わず、スパイシーなうま味とほどよい歯ごたえのあるタコスフィリングは、まろやかなアボカドと相性抜群♪ 彩り豊かで食欲をそそる一品はランチにもおすすめ！



3種のフルーツの味わいを楽しめる「3種のフルーツグミ」

「3種のフルーツグミ」270円

むにっとした食感がクセになるフルーツグミは、ピーチ、マスカット、マンダリンオレンジの3種類の味が楽しめて、気分転換にぴったり。カラフルなグミが見えるクリアなパッケージもかわいい♪



スターバックス日本上陸30周年記念の第2弾として販売がスタートした、新作スイーツ＆フードはいかがでしたか？

全ての商品が主要原材料に動物性食材を使わず、植物由来の素材で作られている “プラントベースフード” で、植物由来の素材ならではの軽やかな食べ心地と、満足感のある味わいを楽しめます。

お気に入りのドリンクと一緒にぜひ味わってみてくださいね♪



■「スターバックス 日本上陸30周年記念」第2弾 新作フード

販売期間：2026年5月27日（水）〜

販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。



Text：うえのまきこ



●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

