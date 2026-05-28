アニメーションシリーズ『X-Men ′97』シーズン2、7・1配信開始 デッドプール（？）が映る予告編
マーベル最新アニメーションシリーズ『X-Men '97』シーズン2が、7月1日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」で独占配信されることが決定した。あわせて、壮大なスケールの戦いを映し出す予告編とキービジュアルも解禁された。
【動画】アニメーションシリーズ『X-Men '97』シーズン2の予告編
本作は、1992年から数年にわたり全5シーズンが全米で放送され、人気を博したアニメーションシリーズ『X-Men』の最新作。突然変異によって超人的能力を持って生まれた“ミュータント”たちの戦いを描く。シーズン1は、全米最大手レビューサイト「Rotten Tomatoes」でマーベル作品歴代No.1評価を獲得するなど、大きな話題を呼んだ。
異質な力を持って生まれたせいで、これまで人間たちから疎外されてきた“ミュータント”たち。世界に居場所がないミュータントが多数いる一方、その強大な能力を使い人間を支配しようとするミュータントも現れ、人間との関係性は悪化。そんな中、正しい能力の使い方を学び、ミュータントに対する世界の偏見をなくすために戦い続けている集団がX-MENだ。
解禁された映像では、前シーズンで仲間を失った苦しみを背負いながらも立ち上がるX-MENに最大級の脅威が襲来。その筆頭が、最古最強のミュータント、“神”アポカリプスだ。物語の詳細は不明だが、あらゆる能力を有するもはや全能なアポカリプスに立ち向かうべく、過去・現在・未来のあらゆる時を戦場に変えながら、圧巻のスケールでの戦いが開幕する。
次々と姿を見せる個性豊かなX-MENのメンバーは、両目から赤いエネルギービームを放つX-MENのリーダー格のサイクロップス。普段は周囲に危害を加えないよう、サングラスをかけて能力を抑えている。
そして、鋭い爪や超人的な力に加え再生能力・免疫力も備える最強キャラクターのウルヴァリン。全身を青い毛に覆われたビジュアルが特徴のビースト。複数の博士号を持つ超有能な科学者でありながら、常人を遥かに超えた力や俊敏さと持久力も併せ持つ。真っ白な髪の毛が印象的なストームは、雷や雨など天候を自在に操る力を持ち、最強格としてチームを導く。
そして中心的役割を担うことも多いのが、強力なテレパシー能力と念動力を持つジーン・グレイ。ほかにも、触れるだけで人のエネルギーと記憶を吸収できるローグ、エネルギーを吸収する能力を持つビショップ、変身能力を誇るモーフ、太陽エネルギーを吸収し体力へ変換できるサンスポットや、ハイテク武器を駆使する戦士ケーブルなども。多彩な力を誇るX-MENの戦いに注目だ。
シーズン1ではアイアンマンやスパイダーマン、ドクター・ストレンジ、デアデビルらマーベルキャラクターのサプライズ登場も話題となったが、今回の映像には、モーフが変身したと思われるデッドプールらしき姿が一瞬登場している。
【動画】アニメーションシリーズ『X-Men '97』シーズン2の予告編
本作は、1992年から数年にわたり全5シーズンが全米で放送され、人気を博したアニメーションシリーズ『X-Men』の最新作。突然変異によって超人的能力を持って生まれた“ミュータント”たちの戦いを描く。シーズン1は、全米最大手レビューサイト「Rotten Tomatoes」でマーベル作品歴代No.1評価を獲得するなど、大きな話題を呼んだ。
解禁された映像では、前シーズンで仲間を失った苦しみを背負いながらも立ち上がるX-MENに最大級の脅威が襲来。その筆頭が、最古最強のミュータント、“神”アポカリプスだ。物語の詳細は不明だが、あらゆる能力を有するもはや全能なアポカリプスに立ち向かうべく、過去・現在・未来のあらゆる時を戦場に変えながら、圧巻のスケールでの戦いが開幕する。
次々と姿を見せる個性豊かなX-MENのメンバーは、両目から赤いエネルギービームを放つX-MENのリーダー格のサイクロップス。普段は周囲に危害を加えないよう、サングラスをかけて能力を抑えている。
そして、鋭い爪や超人的な力に加え再生能力・免疫力も備える最強キャラクターのウルヴァリン。全身を青い毛に覆われたビジュアルが特徴のビースト。複数の博士号を持つ超有能な科学者でありながら、常人を遥かに超えた力や俊敏さと持久力も併せ持つ。真っ白な髪の毛が印象的なストームは、雷や雨など天候を自在に操る力を持ち、最強格としてチームを導く。
そして中心的役割を担うことも多いのが、強力なテレパシー能力と念動力を持つジーン・グレイ。ほかにも、触れるだけで人のエネルギーと記憶を吸収できるローグ、エネルギーを吸収する能力を持つビショップ、変身能力を誇るモーフ、太陽エネルギーを吸収し体力へ変換できるサンスポットや、ハイテク武器を駆使する戦士ケーブルなども。多彩な力を誇るX-MENの戦いに注目だ。
シーズン1ではアイアンマンやスパイダーマン、ドクター・ストレンジ、デアデビルらマーベルキャラクターのサプライズ登場も話題となったが、今回の映像には、モーフが変身したと思われるデッドプールらしき姿が一瞬登場している。