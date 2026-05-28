ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６２、伊７４ｂｐ 再び拡大、中東情勢の緊迫化で
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６２、伊７４ｂｐ 再び拡大、中東情勢の緊迫化で
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ 3.001
フランス 3.619（+62）
イタリア 3.739（+74）
スペイン 3.426（+43）
オランダ 3.123（+12）
ギリシャ 3.682（+68）
ポルトガル 3.375（+37）
ベルギー 3.545（+54）
オーストリア 3.249（+25）
アイルランド 3.187（+19）
フィンランド 3.356（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ 3.001
フランス 3.619（+62）
イタリア 3.739（+74）
スペイン 3.426（+43）
オランダ 3.123（+12）
ギリシャ 3.682（+68）
ポルトガル 3.375（+37）
ベルギー 3.545（+54）
オーストリア 3.249（+25）
アイルランド 3.187（+19）
フィンランド 3.356（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）