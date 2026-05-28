ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６２、伊７４ｂｐ　再び拡大、中東情勢の緊迫化で
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ　　　　3.001
フランス　　　3.619（+62）
イタリア　　　3.739（+74）
スペイン　　　3.426（+43）
オランダ　　　3.123（+12）
ギリシャ　　　3.682（+68）
ポルトガル　　　3.375（+37）
ベルギー　　　3.545（+54）
オーストリア　3.249（+25）
アイルランド　3.187（+19）
フィンランド　3.356（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）