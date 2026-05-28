5月25日、タレントの村重杏奈が自身のInstagramを更新。抜群のプロポーションが際立つ私服ショットを公開し、注目を集めている。

村重は《私、村重、とうとうダイナマイトセクシーって呼ばれるようになりました》と投稿。公開された写真では、グレーのホルターネック型タンクトップにデニムを合わせたラフなコーディネートを披露していた。

「タンクトップは丈の短い“腹見せ”スタイルとなっており、引き締まったウエストラインと豊満なスタイルが際立つショットです。牛のオブジェの横でおどけたポーズを見せるなど、村重さんらしい親しみやすさものぞかせていましたよ」（芸能ジャーナリスト）

SNSでは、

《村重君はこの頃、色気出てきた》

《確かにめっちゃダイナマイトセクシー》

《かわいすぎいいい》

など称賛の声が上がっている。村重は2011年7月にHKT48の1期生として合格し、同年11月にHKT48劇場でデビュー。2021年12月にグループを卒業後はバラエティ番組を中心に活動の場を広げた。

「バラエティで見せる明るさもさることながら、美容やスタイル維持への努力も発信しているため、女性人気も高いですね。5月13日には韓国トップスタイリストのソ・スギョン氏が手がけるコスメブランド『RRRing』のローンチイベントへの参加も報告しており、近年は美容やファッション分野での存在感も強まっています。指原莉乃さんや小嶋陽菜さんのように、タレント活動だけでなく“プロデュース業”でも大きく飛躍していく可能性を秘めている存在ではないでしょうか」（前出・芸能ジャーナリスト）

2024年6月には下着ブランド『TOLEETY』をスタート。過去には胸が大きいことにコンプレックスを抱えていたことや、“さらしを巻いて隠していた時期があった”とも明かしていた。

「以前はコンプレックスとして捉えていた部分を、現在は個性として前向きに発信しています。“同じ悩みを持つ女性の力になりたい”という思いも強いようです。露出のあるファッションでもいやらしさより健康的な印象があり、そこが村重さんの強みでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

“30代女性の希望の星になりたい”とも語っている村重。5月29日には写真集『あんな』（講談社）の発売も控えており、その勢いはさらに加速していきそうだ。