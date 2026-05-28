「もう軽自動車に見えない！」ホンダ新「N-BOX」に反響殺到！

広い室内空間や使い勝手の良さ、そして高い予防安全性能を兼ね備えることで、日本の自動車販売ランキングにおいてトップの座を常連としているホンダの軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」。

ホンダは、この超人気モデルの新たなラインナップとして、特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」を2025年末に設定しましたが、現在どのような反響が寄せられているのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新「N-BOX」です！（20枚）

この特別仕様車ブラックスタイルは、街中で見かける機会が非常に多い定番車種のN-BOXだからこそ、他とは少し違う個性を求めるユーザーに向けた専用のパッケージングが特徴です。

ブラックスタイルのベースとなっているのは、迫力のあるフロントフェイスと上質な装備が特徴の「カスタム」モデル。

通常仕様のカスタムでは、フロントグリルやバンパー周辺などに煌びやかなクロームメッキパーツが多用されており、高級感や押し出しの強さが強調されるデザインとなっています。

しかし、今回投入された特別仕様車では、それらの加飾パーツに対するアプローチが根本から変更。

エクステリアの最大の特徴は、車名が示す通り、各部パーツの徹底的なブラックアウト化です。

フロントグリルやフォグライトのガーニッシュ、さらにはリアのエンブレム周りに至るまで、従来のクロームメッキに代わって専用のブラック塗装やダーククロームメッキが施されています。

また、ドアミラーカバーやアウタードアハンドルも車体色に関わらずブラックで統一され、車両のサイドビューを引き締める視覚的なアクセントとして機能しています。

足元を支えるアルミホイールにも専用のブラッククリア塗装が採用されており、車体全体から過度な光沢装飾を削ぎ落とした、スポーティかつ精悍な雰囲気に仕立てられました。

インテリアに関しても、外観のコンセプトに連動した専用のコーディネートを採用。

もともとブラックを基調としたカスタムの内装をベースにしつつ、ステアリングホイールのステッチをブラック化したほか、各部のガーニッシュなどに専用のダーク調加飾パネルが取り入れられています。

これにより、運転席に座った際のシックで落ち着いた雰囲気がより一層強調されており、日常の運転環境に上質な落ち着きをもたらすよう設計されているのです。

そんなブラックスタイルの車両価格（消費税込）は、206万3600円から233万900円の設定です。

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このようなN-BOXの特別仕様車ブラックスタイルに対して、SNSなどインターネット上のコミュニティでは、ファンをはじめとして熱量の高いコメントが投稿されています。

「グリルからホイールまで真っ黒に統一されててカッコいい！」「ずっとこういう仕様を待ち望んでいた」といった、黒で統一されたデザインに対する称賛の声や、「メッキのギラギラ感を強調するカスタムと違ってブラックスタイルの渋さはいいね！」「発表されてからすぐディーラーで契約してきちゃった」など、装飾を抑えたスポーティな外観を見て購入を決めたという報告も見受けられます。

さらに、「内装のダーク調カスタムがまた高級感すごい」「広いし居心地が良いから正直もう軽自動車に見えない」と、室内の質感向上に対して喜ぶユーザーの意見も寄せられていました。

高い実用性という基本性能はそのままに、加飾の方向性を変えることで全く新しい価値を提案したブラックスタイル。

落ち着いたトーンのなかにスポーティさを秘めたこの特別仕様車は、N-BOXに明確なこだわりを取り入れたいと考える層にとって、非常に有意義な選択肢となっているようです。