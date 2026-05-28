大麻を所持していたとして、警視庁は28日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。この日は男子日本代表のキックオフ記者会見が行われる予定だったが、急きょ騒動の説明会見に変更。南部正司技術委員会委員長は佐藤容疑者について「否認はしていない」と容疑を認めていることを報告した。また、逮捕に至った経緯を明かした。

この日は日本代表のキックオフ会見が予定されおり、選手らによる公開練習や懇談会が予定されていたが全て中止に。佐藤容疑者逮捕を巡る騒動の説明会見に変更された。

南部氏は会見の中で、佐藤容疑者から否認する言葉は「一切ない」と説明。逮捕の経緯について「本人がパチンコ店で所持品を落とし、拾得物として警察が受けた際に本人確認できるものと薬物と思われるものを確認した。本人が取りに来たことから判明した」と説明した。

南部氏によると大麻を所持していたとされる27日は、代表のスケジュールは宣材写真の撮影のみで「昼過ぎから自由行動だった」という。パチンコ店には代表のチームメート数名で連れ立っていたことも明かした。

佐藤容疑者は東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、警視庁が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。逮捕容疑は27日夕、東京都板橋区のパチンコ店で大麻を所持した疑い。日本バレーボール協会のホームページによると、代表チームは東京都北区で合宿中だった。佐藤容疑者は身長2メートル5の高さが武器で、日本代表の「次世代の大型MB」として期待されていた。