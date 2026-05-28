アイドルグループ・iLiFE!の候補生、おめめさんが2026年5月27日にXを更新し、液体のり・アラビックヤマトで前髪を固定するという方法を紹介したことを謝罪した。

「安全性を保証することができません」

おめめさんは26日までにXで「【需要大あり】アラビックヤマトを使ったアイドル前髪の作り方」とつづり、アラビックヤマトを少しずつ指につけて前髪を固定していくという動画を公開。大きな反響を集めた。

その後、アラビックヤマトを販売するヤマト株式会社は27日に公式Xで「【お願い】『アラビックヤマト』は本来の用途でご使用ください」と呼びかけた。

ポストでは、「現在、SNS上で当社製品を使った動画が話題になっており、たくさんの方に注目していただけて大変嬉しく思っております」としつつ、「しかしながら動画内でご紹介されている使い方は、メーカーが想定している本来の接着用途とは異なっており安全性を保証することができません」と注意喚起した。おめめさんを名指ししたわけではないが、「アイドル前髪の作り方」を念頭に置いたとみられる。

その後、おめめさんは当該投稿を削除した上であらためてXを更新し、「この度は私の投稿が原因で皆様にご迷惑をおかけしてしまい、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。

また、「ヤマト株式会社様の大切な商品を間違った使い方で取り上げてしまったことを深く反省し、今後はこのような過ちを繰り返さないよう、くれぐれも気をつけてまいります」とつづった。