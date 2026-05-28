アルゼンチン代表監督がディバラの落選理由を語る「常にそうであるように…」
アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督がローマFWパウロ・ディバラの落選理由を語った。ローマ専門メディア『ローマ・プレス』が伝えている。
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けた予備登録メンバーが先日発表され、前回大会の優勝に貢献したディバラの名前はなかった。
スカローニ監督は『Dスポーツ』のインタビューで最近のディバラの活躍を称えつつ、今回の選考について説明している。
「パウロが素晴らしい選手であることは言うまでもない。彼はチームとともに見事な復活を遂げ、ここ数試合で素晴らしいパフォーマンスを見せて(セリエA3位で)チャンピオンズリーグ出場権を獲得した」
「ただ、常にそうであるように、新たに代表入りして重要なものを示している選手たちがいる。我々にはそのポジションで地位を築き、チャンスを与えられるべき選手たちがいる。だから、今回は他の選手たちにこの機会を与えることを決めた」
指揮官は「彼の実力に疑いはないし、我々は彼を愛している。彼は素晴らしい人物だ」と改めて称賛した上で、「他にもワールドカップ優勝経験のある選手が代表から外されたことがある。こうしたことは日々判断されるものだ」と、W杯行きを逃すトッププレーヤーはディバラだけではないことを強調した。
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けた予備登録メンバーが先日発表され、前回大会の優勝に貢献したディバラの名前はなかった。
スカローニ監督は『Dスポーツ』のインタビューで最近のディバラの活躍を称えつつ、今回の選考について説明している。
「ただ、常にそうであるように、新たに代表入りして重要なものを示している選手たちがいる。我々にはそのポジションで地位を築き、チャンスを与えられるべき選手たちがいる。だから、今回は他の選手たちにこの機会を与えることを決めた」
指揮官は「彼の実力に疑いはないし、我々は彼を愛している。彼は素晴らしい人物だ」と改めて称賛した上で、「他にもワールドカップ優勝経験のある選手が代表から外されたことがある。こうしたことは日々判断されるものだ」と、W杯行きを逃すトッププレーヤーはディバラだけではないことを強調した。