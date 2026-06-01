この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

偏食である氏原とサカモトが出演するYouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「旨すぎ…背徳のケバブチップス #ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」を公開した。カルビーのスナック菓子「ピザポテト」の袋に直接具材を詰め込み、本格的なケバブ風に仕上げる背徳感たっぷりのアレンジレシピを紹介している。



動画の冒頭から調理がスタートし、まずは豚小間切れ肉をフライパンで炒め、醤油、みりん、にんにくでしっかりと味付けをする。続いてケバブの味の決め手となる特製ソース作りへ。マヨネーズとケチャップをベースに、牛乳、砂糖、レモン汁、おろしにんにくを混ぜ合わせて本格的な味わいのソースを完成させた。



調理のハイライトは、豪快な盛り付け工程だ。ピザポテトの袋を開け、そこに直接千切りキャベツをたっぷりと投入する。「まあ言ったらケバブの感じ」と話し、キャベツの上に特製ソース、炒めた豚肉を重ね、さらにソースをかけて仕上げていく。ピザポテトの風味と合わさることで、より一層ジャンクな魅力が引き立つという。



完成したケバブアレンジをサカモトが実食すると、一口食べた瞬間に「めちゃくちゃうめえ」「クソうめえ、これやばぁ」と目を見開いて大絶賛。偏食の氏原も無言で勢いよくかきこみ、「めちゃくちゃ美味い」と太鼓判を押した。最終的な評価でも星4.5をつけている。



いつものお菓子が、少しの手間でボリューム満点の絶品メニューに生まれ変わる。お酒のおつまみや、ジャンクな味わいを思い切り楽しみたい時に、このレシピを試してみてはいかがだろうか。



【ピザポテトのケバブアレンジレシピ】

［材料］

・カルビー ピザポテト 1袋

・豚小間切れ肉 100g

・醤油 大さじ1

・みりん 大さじ1

・にんにく（チューブ） 2cm

・千切りキャベツ 適量

・マヨネーズ 大さじ3

・ケチャップ 大さじ1

・牛乳 大さじ1

・砂糖 小さじ1

・レモン汁 2振り

・おろしにんにく（チューブ） 2cm



［作り方］

1. フライパンで豚小間切れ肉を炒める。火が通り色が変わるまで炒めたら、醤油、みりん、にんにくを加えて味付けをする。

2. ボウルにマヨネーズ、ケチャップ、牛乳、砂糖、レモン汁、おろしにんにくを入れて、なめらかになるまで混ぜ合わせる。

3. ピザポテトの袋を開け、千切りキャベツを入れる。

4. (3)の上に(2)のソースを少しかけ、(1)の豚肉をのせる。

5. 最後に再び(2)のソースをたっぷりとかけて完成。袋の中で具材を絡ませながら食べる。