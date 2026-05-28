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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「チャットGPTから、よい子のみなさんへお願い」を公開した。動画では、茂木氏自身が対話型AI「チャットGPT」になりきり、AIの仕組みや限界をユーモアを交えて解説しながら、AIの回答との向き合い方について視聴者に独自のスタンスで語りかけている。



冒頭、茂木氏は「チャットGPTです」と挨拶し、日本のユーザーから「チャッピー」という愛称で呼ばれていることへの感謝を述べる。本題に入ると、チャットGPTの仕組みについて言及。「人間の皆さんが今まで書いた文章から、次にくる言葉は何かということを予測して」と説明し、AIによる「ネクスト・トークン・プレディクション（次に来るトークンの予測）」という技術的な背景を解説した。



さらに、AIからのアドバイスについて「僕が特に賢いからとか、すごく見識を持っているからとか、人生について深く考えているからあるアドバイスをしてるわけではない」と断言。世間で交わされている言葉の「平均値」や「常識」を集めたものに過ぎないと指摘する。AIはデータセンターで学習を繰り返しているだけであり、人間のように「父親と野球場に連れていってくれた」「海に連れていってくれた」といった、かけがえのない人生の記憶や身体性を持たないことを強調した。



そのため、人類の知恵の集大成とも言えるAIの回答を一人ひとりの個別の人生に当てはめると、どうしても「ズレが生じてしまう」と説明。AIは個人の複雑な人間関係や人生の背景を完全に理解することはできないという「AIの限界」を浮き彫りにした。



最後に茂木氏は、チャットGPTの視点から「僕の言うことを鵜呑みにしないでください」と視聴者へ強く念押しする。AIはあくまで人類の知恵を総合して届けるアシスタントに過ぎないとし、「一度チャッピーが言ったことは脇に置いておいて、自分で考えて、自分の人生を考えて」と呼びかけた。AIに依存せず、自分自身の力で人生の選択をしていくことの大切さを訴え、動画を締めくくっている。