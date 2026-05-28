「りくりゅう」ペアの最新ショットが注目を浴びている。

２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さん（木下グループ）は２５日（日本時間２６日）に、米カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたドジャース―ロッキーズで始球式を務め、木原さんが三浦さんを持ち上げる「チェアリフト」での投球を披露した２人。ともに日本時間２８日にインスタグラムを更新し「ドジャース ｖｓ ロッキーズ戦の始球式を務めさせていただきました。このような貴重な経験をさせていただき、とても光栄です」と改めて報告した。

またスタジアム内の観覧スタンドで体を密着させた２ショットや、ドジャースのチャンピオンリングをはめた２ショットなどの写真もシェアした。

この投稿に「見ていて幸せを貰（もら）いました」「リング！」「りくりゅうステキすぎます！」「貴重な…」「ワタシ達もとってもうれしい」「幸せな気持ちにしてくれる」「チャンピオンリングがすごいゴージャス」などの声が続々と寄せられている。

２人は４月１７日に引退を発表。その後はプロ転向を表明した。