俳優の三田村邦彦さんが2026年5月26日にXを更新し、プロ野球・巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏を巡る一連の事案について、処遇に疑問を呈した。

「虐待？にあたるかどうかよーく考えてみましょうよ」

25日、2人の娘が喧嘩していたところを止めたところ、言い返された長女に腹を立て、襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行をくわえたとして現行犯逮捕された阿部氏。翌26日には巨人の監督を辞任した。

三田村さんはXでこの事案について言及し、「この件は警察で逮捕が妥当だったのかしっかり検証してほしい！」と訴え。「子供の喧嘩を止めただけ？かどうかも第三者はわからないので検証結果を報告する義務があると思います」と持論をつづった。

また、「親が子供が間違ったことをしたら怒鳴ったり演出家蜷川幸雄氏が物を投げつけた罵声を浴びせたり星野監督が選手をポカリ！」と例を出しつつ、「これはコンプラ違反？虐待？にあたるかどうかよーく考えてみましょうよ」と呼びかけ。

さらに、「子を育てる親は善悪をどう教える？」と問題提起し、「すべて『虐待』ですませていいはずがない」とつづった。

ポストには、「時代と共に常識は変わる」「普通にコンプラ違反だし虐待だと思うけど...」「体罰はすべて悪であり虐待ですよ」という声が集まっている。