吉本新喜劇のもじゃ吉田（41）は27日、「第52回吉本新喜劇GM月例会見」に出席。6月4日に大阪・なんばグランド花月で公演「ビタミンSお兄ちゃん・もじゃ吉田の『お兄ちゃんネル競馬コメディ』〜チーム矢作がやってくる！〜」の開催を発表した・

テレビ、ラジオの競馬番組での名予想で知られるビタミンSお兄ちゃん（47）を「日本一の競馬芸人」と慕う吉田。「競馬を題材にした新喜劇をやります」と語り「あの矢作先生に出ていただきます」とJRA（日本中央競馬会）の名調教師・矢作芳人氏（65）、矢作厩舎所属の坂井瑠星騎手（28）、古川奈穂騎手（25）を招いて新喜劇を開催する。

矢作師は中央、地方通算で1000勝超。グランプリボス、ディープブリランテ、リスグラシュー、ラブズオンリーユー、コントレイル、フォーエバーヤングなど、数多くの名馬を育てた。中央・地方・海外のG1計31勝を挙げているレジェンドだ。

当日は「矢作先生にも、坂井騎手にもガッツリ芝居をやってもらいます」と吉田。GMの間寛平（76）は「馬も連れてくるの？馬ぐらい連れてこんと」と無茶ぶり発言に吉田も苦笑いだ。共演する島田珠代（56）は仰天構想。男性俳優の股間を指で「チーン」と弾くギャグを「矢作先生に『チーン』してもいい？」と願い出て、寛平ら会見出席者全員が驚いていた。